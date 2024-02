Súboj legiend Ronalda a Messiho sa neuskutoční, portugalský reprezentant po zranení ešte nie je fit

1.2.2024 (SITA.sk) - Na turnaji v saudskoarabskom Rijáde sa neuskutoční očakávaný súboj dvoch legiend Cristiana Ronalda Lionela Messiho . Ich kluby proti sebe nastúpia vo štvrtok, no kým argentínska megahviezda môže zasiahnuť do diania, Portugalčan je pre svalové zranenie lýtka mimo hry.„Cristiano je v záverečnej fáze zotavovania pred tým, ako sa opäť pripojí k tímu. Očakávame, že sa tak stane o niekoľko dní. Je teda jasné, že proti Interu Miami nenastúpi," informoval tréner Luis Castro z tímu Al-Nassr.Rivalita medzi Lionelom Messim a Cristianom Ronaldom dlhé roky trvala v Španielsku, keďže táto dvojica hrala za konkurenčné kluby - FC Barcelona Real Madrid . Skutočnosť, že ide o najlepšie duo futbalovej histórie, svedčí skutočnosť, že z ostatných pätnástich edícií dovedna 13-krát triumfovali v ankete o Zlatú loptu Mnohí očakávali, že vo štvrtok sa uskutoční možno posledné meranie síl medzi klubmi uvedenej dvojice, no zdravotné problémy 38-ročného portugalského reprezentanta „sú proti".Inter Miami po štvrtkovom súboji v Saudskej Arábii zamieri do Hongkongu a potom absolvuje aj jeden prípravný zápas v Japonsku.