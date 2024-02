Slováci si v srbskom Kraljeve zvykajú na netypický antukový povrch, duel prebehne bez hviezdneho Novaka Djokoviča

Atypický kurt

Srbi bez Djokoviča

1.2.2024 (SITA.sk) - Slovenskí tenisoví reprezentanti sa od pondelka pripravujú v srbskom Kraljeve na kvalifikačný duel Davisovho pohára proti domácim. Víťaz tohto stretnutia sa prebojuje do skupinovej časti finálového turnaja, ktorá sa uskutoční v septembri.Kapitán Tibor Tóth nemusel robiť v nominácii žiadnu zmenu, k dispozícii má Alexa Molčana Jozefa Kovalíka , Lukáša Pokorného a Igora Zelenaya . Podľa Tótha je antukový kurt v Kraljeve trochu atypický.„Nie je to klasický dvorec. Tenká vrstva antuky je nasypaná na takej umeline. Kurt má odlišné vlastnosti a hrá sa na ňom inak. Snažíme sa čo najrýchlejšie adaptovať. Postupne začíname na tréningoch hrať aj na body. Do začiatku duelu chceme odohrať aj nejaké sety. Chalani sú zdraví, všetci trénujú naplno," uviedol Tóth podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ) Dejisko duelu veľkosťou pripomína bratislavské Národné tenisové centrum . „Hala nie je nejaké veľká, má kapacitu okolo 3800 divákov. Je príjemná a nie je to niečo, na čo by si človek musel zvykať z hľadiska priestorového vnímania. Zrejme bude vypredané," pokračoval Tóth pre stz.sk.Srbi nastúpia doma bez hviezdneho Novaka Djokoviča , ale pre chorobu bude chýbať aj Hamad Medjedovič. Podľa Tótha to však nie je citeľné oslabenie.„Aj bez Medjedoviča majú Srbi silnú zostavu. Laslo Djere a Miomir Kecmanovič sú v elitnej svetovej päťdesiatke, Dušan Lajovič je tesne za ňou. Do štvorhry majú k dispozícii Nikolu Čačiča, ktorý je v deblovom rebríčku okolo 60. miesta," dodal kapitán výberu SR.Už vo štvrtok sa v Kraljeve uskutoční slávnostný žreb, jednotlivé stretnutia sú na programe v piatok a v sobotu.