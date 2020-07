Súboj medzi Smerom a Hlasom sa podľa politológa ešte vyostrí, Blaha pripúšťa spoluprácu

Zradcovia po Smere opakujú

Blaha predpovedá Hlasu majetnejších voličov

Silnejšia strana vyhráva

26.7.2020 - Súboj medzi stranou Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a vznikajúcou stranou Hlas – sociálna demokracia s blížiacimi sa voľbami bude podľa politológa Jozefa Lenča čoraz ostrejší. Poslanec Peter Kmec zo vznikajúcej strany expremiéra Petra Pellegrigniho povedal, že žiadne otvorené konflikty so Smerom-SD nevidí.Nový podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha označil svoju materskú stranu za ľavicovejšiu a vlasteneckejšiu ako Hlas - sociálna demokracia. Zároveň pripustil, že obidva subjekty by mohli spolupracovať, bude to záležať od toho, ako sa Pellegriniho strana programovo vyprofiluje.Podľa politológa Lenča sa môže súboj Smeru-SD a odídencov zostrovať aj v prípade, ak sa jednej zo strán bude menej dariť. V tomto volebnom období predpokladá, že obidve strany budú pragmaticky spolupracovať.„Prispieva k tomu faktor premiéra Igora Matoviča, ktorý vlastnými chybami tlači tieto dve strany do spolupráce. Druhým faktorom je Marian Kotleba. Ak chce byť opozícia viditeľná a niečo dosiahnuť, musia Smer a Hlas spolupracovať, pretože v opozícii sú už len kotlebovci,“ mienil Lenč.Návrh odvolať premiéra Matoviča pre kauzu jeho diplomovky priniesol spoluprácu Smeru-SD a Pellegriniho rodiacej sa strany. Poslanci obidvoch subjektov sa spoločne podpísali pod návrh na Matovičovo odvolanie. Ani jedna zo strán nemala potrebných 30 hlasov na zvolanie schôdze a zároveň sa nechceli spoliehať na opozičnú stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Robert Fico sa o Pellegriniho skupine vyjadroval ako o odídencoch či zradcoch. Pred týždňom Fico povedal, že pellegriniovci sú „liberálnejší“ a „všetko po Smere-SD opakujú“.Podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha povedal, že jeho strana sa orientuje na tradičných sociálnodemokratických voličov a prioritou je národný volič. Budúcu stranu Hlas – sociálna demokracia považuje za stredovú, ktorú podľa neho tvoria liberálnejší a centristickí politici z podnikateľského prostredia.„Očakávam, že program Hlasu nebude ľavicový, ani vlastenecký, ale skôr sa bude orientovať na pragmatickú politiku a postmoderné témy, typické pre sociálno-liberálne strany na Západe. Ich voliči budú skôr mestské liberálne vrstvy. Bohatší ľudia a vyššie stredné triedy,“ priblížil Blaha a pokračoval, že kým Smer-SD bude tlačiť na zvyšovanie minimálnej mzdy, Pellegriniho strana bude tlačiť na pomoc podnikateľom.Preto si nemyslí, že si navzájom musia konkurovať. „Platí však, že ľavicové a stredové strany v Európe bežne spolupracujú, takže nie je vylúčené, že nájdeme obsahové prieniky. Všetko záleží od toho, ako sa Hlas bude správať a ako sa programovo vyprofiluje. Zatiaľ o jeho programe veľa nevieme, v tejto chvíli vychádzame z centristického politického profilu jeho lídrov,“ povedal pre agentúru SITA Blaha.Podľa poslanca Kmeca v strane Hlas-sociálna demokracia vzťahy so Smerom-SD neriešia a zameriavajú sa na pôsobenie súčasnej vlády. „Budeme štandardnou sociálnodemokratickou stranou so silnými sociálnymi témami. Zatiaľ nevidím veľké otvorené konflikty. Hlavný dôraz chceme dať na opozičnú politiku vo vzťahu vláde Igora Matoviča,“ uviedol pre agentúru SITA Kmec.Nechcel priamo reagovať na tvrdenie, že novovznikajúca strana je liberálnejšia. „My nehľadáme prívlastky, stále sa prezentujeme ako sociálna demokracia. Volič bude vidieť náš výkon, ktorým smerom sa pohybujeme. Budeme si plniť sociálnodemokratické úlohy,“ dodal Kmec.Otázkou je, či môžu dlhodobejšie prežiť v parlamente dve strany, ktoré sa považujú za sociálno-demokratické. Politológ Lenč si myslí, že to je možné. Poukázal na ostatný prieskum agentúry AKO, ktorá namerala strane Hlas – sociálna demokracia takmer 17 percent a strane Smer-SD takmer 11 percent.„Existencia dvoch sociálnodemokratických strán bude závisieť do toho, ako budú životaschopné. To sa bude odvíjať najmä od pozície lídra strany, pretože na Slovensku tak strany fungujú. Kým je populárny líder, politická strana je úspešná. Keď prestane byť populárny, strana sa dostane do mimoparlamentnej či okrajovej pozície alebo zanikne,“ uzavrel Lenč.