Vodič stratil kontrolu nad autom a napálil to rovno do ľudí, chodci sú ťažko ranení

26.7.2020 - Sedem ľudí utrpelo zranenia v nedeľu ráno v Berlíne, keď vodič zrejme stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do chodcov, informovali tamojšie úrady.Nehoda sa stala krátko po siedmej ráno na berlínskom Hardenbergplatz pred železničnou stanicou Berlin Zoologischer Garten. Berlínski hasiči prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informovali, že traja chodci utrpeli ťažké zranenia a jednu osobu museli na mieste oživovať. Na pomoc na miesto vyslali aj záchranársky vrtuľník.Polícia vzala vodiča do väzby a incident vyšetrujú, no zdá sa, že príčinou nehody bola nadmerná rýchlosť. V súčasnosti podľa vyšetrovateľov nič nenaznačuje "politický alebo náboženský motív".