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22. júla 2026
Súboj o Košice naberá obrátky. Kurzy naznačujú, že súčasný primátor Polaček nemusí obhájiť funkciu
Tagy: Primátor Košíc
Starostka košickej mestskej časti Nad jazerom Kovačevičová môže byť podľa stávkových špecialistov lakmusovým papierikom výsledkov volieb v Košiciach.
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22.7.2026 (SITA.sk) - Starostka košickej mestskej časti Nad jazerom Kovačevičová môže byť podľa stávkových špecialistov lakmusovým papierikom výsledkov volieb v Košiciach.
Bookmakeri Tipsportu vypísali kurzy na voľbu primátora Košíc, naznačujú možnú zmenu na primátorskej stoličke v metropole východu. Ako informoval manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček, stávkoví špecialisti Tipsportu favorizujú starostu mestskej časti Sídlisko KVP Ladislava Lörinca, nie úradujúceho primátora Jaroslava Polačeka.
„Na Lörinca je aktuálne vypísaný kurz na úrovni 1,6:1, zatiaľ čo na úradujúceho primátora Polačeka je to 2,3:1,“ priblížil Buček. Dodal, že na rozdiel od Bratislavy, kde je jednoznačným favoritom súčasný primátor Matúš Vallo, situácia v Košiciach je oveľa otvorenejšia. Kartami môže zamiešať napríklad starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, na ktorej víťazstvo je kurz 4:1. Na kandidáta hnutia Progresívne Slovensko Martina Mudráka je kurz 6:1.
Starostka košickej mestskej časti Nad jazerom Kovačevičová môže byť podľa stávkových špecialistov lakmusovým papierikom výsledkov volieb v Košiciach. „Otvorila kontroverznú tému búrania rómskych osád, okrem toho má podporu niekoľkých košických mestských častí. Ak by Kovačevičová usúdila, že jej kandidatúra nemá šancu na celkové víťazstvo, môže byť jej podpora pre jedného z dvojice favoritov rozhodujúca,“ vysvetľuje vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Tipsportu Pavol Boško.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček zastáva svoj post od roku 2018, mandát bude obhajovať po tretíkrát. Kovačevičová a Lörinc sú v súčasnosti starostami košických mestských častí, okrem nich a kandidáta progresívcov Mudráka sa o post košického primátora plánuje uchádzať aj nezávislý kandidát Miroslav Sabol.
Zdroj: SITA.sk - Súboj o Košice naberá obrátky. Kurzy naznačujú, že súčasný primátor Polaček nemusí obhájiť funkciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Bookmakeri Tipsportu vypísali kurzy na voľbu primátora Košíc, naznačujú možnú zmenu na primátorskej stoličke v metropole východu. Ako informoval manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček, stávkoví špecialisti Tipsportu favorizujú starostu mestskej časti Sídlisko KVP Ladislava Lörinca, nie úradujúceho primátora Jaroslava Polačeka.
„Na Lörinca je aktuálne vypísaný kurz na úrovni 1,6:1, zatiaľ čo na úradujúceho primátora Polačeka je to 2,3:1,“ priblížil Buček. Dodal, že na rozdiel od Bratislavy, kde je jednoznačným favoritom súčasný primátor Matúš Vallo, situácia v Košiciach je oveľa otvorenejšia. Kartami môže zamiešať napríklad starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, na ktorej víťazstvo je kurz 4:1. Na kandidáta hnutia Progresívne Slovensko Martina Mudráka je kurz 6:1.
Starostka košickej mestskej časti Nad jazerom Kovačevičová môže byť podľa stávkových špecialistov lakmusovým papierikom výsledkov volieb v Košiciach. „Otvorila kontroverznú tému búrania rómskych osád, okrem toho má podporu niekoľkých košických mestských častí. Ak by Kovačevičová usúdila, že jej kandidatúra nemá šancu na celkové víťazstvo, môže byť jej podpora pre jedného z dvojice favoritov rozhodujúca,“ vysvetľuje vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky Tipsportu Pavol Boško.
Voľby do orgánov samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026. Súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček zastáva svoj post od roku 2018, mandát bude obhajovať po tretíkrát. Kovačevičová a Lörinc sú v súčasnosti starostami košických mestských častí, okrem nich a kandidáta progresívcov Mudráka sa o post košického primátora plánuje uchádzať aj nezávislý kandidát Miroslav Sabol.
Zdroj: SITA.sk - Súboj o Košice naberá obrátky. Kurzy naznačujú, že súčasný primátor Polaček nemusí obhájiť funkciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Primátor Košíc
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