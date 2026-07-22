Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Magdaléna
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. júla 2026

Spojené štáty údajne oznámia jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou


Tagy: Jadrová dohoda Jadrový program

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje podpísať dohodu, ktorá má Saudskej Arábii umožniť rozvoj civilného jadrového programu. Projekt však vyvoláva obavy časti amerických zákonodarcov aj ...



Zdieľať
gettyimages 1495566461 676x410 22.7.2026 (SITA.sk) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje podpísať dohodu, ktorá má Saudskej Arábii umožniť rozvoj civilného jadrového programu. Projekt však vyvoláva obavy časti amerických zákonodarcov aj Izraela.


Spojené štáty plánujú v stredu oznámiť dohodu so Saudskou Arábiou, ktorá krajine umožní rozvíjať civilný jadrový program. S odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov o tom informoval denník The New York Times. Oznámenie prichádza v čase obnovených bojov medzi Saudskou Arábiou a jemenskými húsijskými povstalcami podporovanými Iránom.

Podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa prinesie dohoda americkému jadrovému priemyslu zákazky v hodnote miliárd dolárov. Denník The Wall Street Journal uviedol, že súčasťou 30-ročnej dohody je ustanovenie, podľa ktorého by americké spoločnosti mohli v Saudskej Arábii vybudovať zariadenie na obohacovanie uránu, ak spoločná štúdia potvrdí jeho opodstatnenosť.

Plán však čelí kritike časti amerických zákonodarcov z oboch hlavných politických strán, ako aj predstaviteľov Izraela. Tí upozorňujú, že civilný jadrový program by sa v budúcnosti mohol stať základom pre vývoj jadrových zbraní.

Podľa medializovaných informácií bude dohoda v najbližších dňoch predložená americkému Kongresu. Jeho súhlas však nie je potrebný na to, aby nadobudla platnosť.

Očakávané oznámenie prichádza v období rastúceho napätia na Blízkom východe. Iránom podporovaní húsijskí povstalci tento týždeň pohrozili blokádou saudskoarabských prístavov a minulý týždeň si so Saudskou Arábiou po prvý raz po niekoľkých rokoch vymenili paľbu. Tým sa podľa agentúry AFP dostalo pod tlak prímerie uzavreté v roku 2022.


Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty údajne oznámia jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrová dohoda Jadrový program
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súboj o Košice naberá obrátky. Kurzy naznačujú, že súčasný primátor Polaček nemusí obhájiť funkciu
<< predchádzajúci článok
Súd odhalil hrôzostrašné detaily prípadu speváka D4vd, telo tínedžerky našli v kufri jeho auta

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 