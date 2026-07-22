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22. júla 2026
Spojené štáty údajne oznámia jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje podpísať dohodu, ktorá má Saudskej Arábii umožniť rozvoj civilného jadrového programu. Projekt však vyvoláva obavy časti amerických zákonodarcov aj ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje podpísať dohodu, ktorá má Saudskej Arábii umožniť rozvoj civilného jadrového programu. Projekt však vyvoláva obavy časti amerických zákonodarcov aj Izraela.
Spojené štáty plánujú v stredu oznámiť dohodu so Saudskou Arábiou, ktorá krajine umožní rozvíjať civilný jadrový program. S odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov o tom informoval denník The New York Times. Oznámenie prichádza v čase obnovených bojov medzi Saudskou Arábiou a jemenskými húsijskými povstalcami podporovanými Iránom.
Podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa prinesie dohoda americkému jadrovému priemyslu zákazky v hodnote miliárd dolárov. Denník The Wall Street Journal uviedol, že súčasťou 30-ročnej dohody je ustanovenie, podľa ktorého by americké spoločnosti mohli v Saudskej Arábii vybudovať zariadenie na obohacovanie uránu, ak spoločná štúdia potvrdí jeho opodstatnenosť.
Plán však čelí kritike časti amerických zákonodarcov z oboch hlavných politických strán, ako aj predstaviteľov Izraela. Tí upozorňujú, že civilný jadrový program by sa v budúcnosti mohol stať základom pre vývoj jadrových zbraní.
Podľa medializovaných informácií bude dohoda v najbližších dňoch predložená americkému Kongresu. Jeho súhlas však nie je potrebný na to, aby nadobudla platnosť.
Očakávané oznámenie prichádza v období rastúceho napätia na Blízkom východe. Iránom podporovaní húsijskí povstalci tento týždeň pohrozili blokádou saudskoarabských prístavov a minulý týždeň si so Saudskou Arábiou po prvý raz po niekoľkých rokoch vymenili paľbu. Tým sa podľa agentúry AFP dostalo pod tlak prímerie uzavreté v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty údajne oznámia jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty plánujú v stredu oznámiť dohodu so Saudskou Arábiou, ktorá krajine umožní rozvíjať civilný jadrový program. S odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov o tom informoval denník The New York Times. Oznámenie prichádza v čase obnovených bojov medzi Saudskou Arábiou a jemenskými húsijskými povstalcami podporovanými Iránom.
Podľa administratívy prezidenta Donalda Trumpa prinesie dohoda americkému jadrovému priemyslu zákazky v hodnote miliárd dolárov. Denník The Wall Street Journal uviedol, že súčasťou 30-ročnej dohody je ustanovenie, podľa ktorého by americké spoločnosti mohli v Saudskej Arábii vybudovať zariadenie na obohacovanie uránu, ak spoločná štúdia potvrdí jeho opodstatnenosť.
Plán však čelí kritike časti amerických zákonodarcov z oboch hlavných politických strán, ako aj predstaviteľov Izraela. Tí upozorňujú, že civilný jadrový program by sa v budúcnosti mohol stať základom pre vývoj jadrových zbraní.
Podľa medializovaných informácií bude dohoda v najbližších dňoch predložená americkému Kongresu. Jeho súhlas však nie je potrebný na to, aby nadobudla platnosť.
Očakávané oznámenie prichádza v období rastúceho napätia na Blízkom východe. Iránom podporovaní húsijskí povstalci tento týždeň pohrozili blokádou saudskoarabských prístavov a minulý týždeň si so Saudskou Arábiou po prvý raz po niekoľkých rokoch vymenili paľbu. Tým sa podľa agentúry AFP dostalo pod tlak prímerie uzavreté v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty údajne oznámia jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou © SITA Všetky práva vyhradené.
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