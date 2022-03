Súboj Šatan – Jurínyi o post šéfa slovenského hokeja sa odkladá, Kongres SZĽH nebol uznášaniaschopný

18.3.2022 (Webnoviny.sk) - Voľby prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa v piatok 18. marca nekonajú. Dôvodom je, že Kongresu zväzu nebol uznášaniaschopný. Súboj medzi súčasným šéfom slovenského hokeja Miroslavom Šatanom a jeho protikandidátom Ľudovítom Jurínyim sa tak odkladá.Výkonný výbor SZĽH teraz musí do 60 dní zvolať nové zasadnutie Kongresu. Šatan vedie SZĽH od júna 2019, keď na poste prezidenta nahradil Martina Kohúta . Jeho súčasné funkčné obdobie vyprší v júni.Kongres SZĽH mal v piatok okrem prezidenta voliť aj zástupcov do Výkonného výboru, predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie aj predsedu a členov Volebnej komisie. Na programe boli aj ďalšie témy ako týkajúce sa ekonomiky a športovej stránky.O pozíciu prezidenta zväzu sa uchádzali len Šatan a Jurínyi. O post vo VV SZĽH sa zaujímalo spolu 25 kandidátov vrátane dvojice Miroslav Lažo Richard Rapáč , obaja mali kandidovať do VV aj ako zástupcovia športovcov. Jediným kandidátom na post šéfa Disciplinárnej komisie bol Rastislav Jakubovič, o pozíciu podpredsedu DK sa uchádzali traja kandidáti.Záujem byť predsedom Volebnej komisie prejavil len Rastislav Železník, o post jej člena sa zaujímalo deväť kandidátov.