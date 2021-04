Súboje majstrovstiev Európy vo futbale sa namiesto Bilbaa môžu hrať v Seville, ponúkli Španieli

Týka sa to aj Slovákov

Dublin tiež nie je istý

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Španielska futbalová federácia (RFEF) ponúkla Sevillu ako možnú náhradu za Bilbao ako hostiteľské mesto tohtoročných majstrovstiev Európy.Dôvodom je skutočnosť, že kým v baskickom Bilbau je situácia okolo pandémie koronavírusu stále vážna a nedovoľuje ani pomyslieť na návrat fanúšikov na tribúny, v Andalúzii sú podmienky omnoho prívetivejšie.Aktuálne v Španielsku nesmú ísť fanúšikovia na tribúny v žiadnej lokalite, no v blízkej budúcnosti sa tak stane skôr v Andalúzii ako v Baskicku.Možná zmena hostiteľského mesta sa priamo týka aj slovenskej futbalovej reprezentácie. Podľa aktuálneho programu by mali Slováci vedení trénerom Štefanom Tarkovičom nastúpiť 23. júna proti domácim futbalistom práve na štadióne San Mamés.Ak by prišlo k zmene dejiska, hralo by sa na štadióne La Cartuja s kapacitou 60-tisíc miest. K tejto zmene príde len vtedy, ak Bilbao nepotvrdí Európskej futbalovej únii (UEFA) , že v júni bude možné vpustiť na štadióna aspoň limitovaný počet priaznivcov.Slováci prvé dve stretnutia základnej E-skupiny na ME proti Švédom a Poliakom majú hrať v írskom Dubline, no ani táto lokalita ešte na strešný orgán európskeho futbalu nepotvrdila, že môže zápasy hostiť aj s divákmi.Stále tak hrozí, že UEFA bude musieť súboje z Dublinu presunúť do iného mesta.