Bezpečnosť olympiády v Tokiu spochybnili aj britskí lekári, Japonci opäť potvrdili, že ju nezrušia

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Už len menej ako sto dní zostáva do začiatku Hier XXXII. olympiády v Tokiu, ktoré v termíne 23. 7. - 8. 8. 2021 s určitosťou budú. Organizačný výbor na čele s prezidentkou Seiko Hašimotovou takto reagoval na výzvy niektorých japonských politikov, že organizovať hry v súčasnej situácii s pandémiou koronavírusu v "krajine vychádzajúceho slnka" nemá význam."Čelíme viacerým problémom, máme určité obavy. Všeobecne však platí, že olympijské hry budú a nechystáme sa ich zrušiť," uviedla Hašimotová.Len deň predtým vyjadril generálny sekretár vládnej strany LDP Tošihiro Nikai názor, že hry by priniesli ďalší nárast infekcií a že treba prerušiť ich prípravy.Napriek tomuto odporúčaniu predseda vlády Jošihide Suga zopakoval, že Japonsko urobí všetko pre to, aby zorganizovalo bezpečné olympijské hry. "Na našom postoji v tejto zásadnej otázke sa nič nemení," zdupľoval japonský premiér.Hašimotová v tejto súvislosti uviedla, že znepokojenie niektorých členov vlády ako aj značnej časti verejnosti rozhodne nebudú brať na ľahkú váhu."Tieto názory nám ukazujú, že ešte musíme veľa urobiť pre stopercentnú pripravenosť na olympijské hry," dodala Hašimotová.Konanie hier v lete 2021 začínajú spochybňovať aj lekárske autority. Britský týždenník British Medical Journal tento týždeň vo svojom úvodníku spochybnil vyhlásenia Japoncov, že olympijské hry budú bezpečné a dostatočne zabezpečené."Aj keď je ich odhodlanie povzbudzujúce, chýba im dostatočná transparentnosť. Javí sa nám ako príliš veľké riziko hromadné zhromažďovanie osôb z celého sveta na jednom mieste. To v tejto chvíli určite nie je bezpečné a dostatočne zabezpečené," píšu Briti.Napriek stúpajúcim počtom koronavírusovej nákazy Japonci majú eminentný záujem na tom, aby sa o rok odložené OH uskutočnili.Do dnešného dňa už investovali do podujatia približne 15 miliárd dolárov (cca 12,51 mld. eur), pričom nezávislé audity naznačujú aj dvojnásobok tejto sumy. Až 6,7 miliardy z tejto sumy sú verejné peniaze.Vo štvrtok metropolitná oblasť Osaky hlásila 1208 nových prípadov koronavírusu, Tokio 729. V oboch prípadoch sú to najvyššie čísla za viac ako dva mesiace. Japonsko dosiaľ pochovalo približne 9500 ľudí v súvislosti s ochorením COVID-19.Vzhľadom na celosvetový štandard je to nízke číslo, ale v porovnaní s ázijskými susedmi pomerne vysoké. Japonská vláda v piatok vyhlásila stav pandemickej pohotovosti v ďalších štyroch prefektúrach.Dovedna je ich už desať vrátane nových prírastkov Kanagawy, Čiby a Saitamy.