Šubová kritizuje spôsob riadenia štátnych hmotných rezerv Rudolfom, z postu chcela odísť sama

Matoviča informácie znepokojili

Podozrivé nákupy pomôcok za Kičuru

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Zuzana Šubová už nie je podpredsedníčkou Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR . V stredu ju z tejto funkcie odvolala vláda. Šubová pritom tento post chcela opustiť sama. Informovala o tom začiatkom týždňa, pričom ako dôvod uviedla nekompetentné a netransparentné riadenie úradu nominantom strany SaS Jánom Rudolfom . Média o svojich zisteniach chcela informovať až po tom, ako sa stretne s predsedom vlády Igorom Matovičom Ten jej podľa vlastných slov po ich spoločnom pondelkovom rokovaní povedal, aby konala "v súlade so svojím svedomím". Štátne rezervy sú podľa neho v kompetencii SaS a hoci ho informácie, ktoré mu Šubová poskytla znepokojili a bol by rád, keby tento úrad fungoval vzorovo, nechcel ich nijako vyhodnocovať."Nechávam to na svojho koaličného partnera," skonštatoval ešte v pondelok premiér.Ako po rokovaní kabinetu uviedol minister hospodárstva Richard Sulík , za odchodom podpredsedníčky Zuzany Šubovej sú v prvom rade osobné dôvody. "Sú to osobné spory medzi predsedom a podpredsedníčkou. Občas sa nájdu dvaja ľudia na tomto svete, ktorí narazia na seba ako kosa na kameň, a to sa stalo v tomto prípade," priblížil minister.Mrzí ho pritom, že sa podpredsedníčka rozhodla tieto osobné veci komunikovať verejne, ale považuje to za jej rozhodnutie. "Snažil som sa to urovnať, bohužiaľ, nie všetka snaha v živote vedie k úspechu," uzavrel Sulík.Vedenie SŠHR sa vymenilo v polovici mája. Úrad dovtedy dočasne riadila Lucia Gocníková po tom, ako kabinet pre podozrivé nákupy ochranných pomôcok potrebných pre boj s koronavírusom z tohto postu odvolal Kajetána Kičuru Ten bol na čele štátnych rezerv osem rokov. Novým predsedom sa stal Ján Rudolf a podpredsedníčkou Zuzana Šubová.Minister hospodárstva Sulík sa vtedy vyjadril, že sú najlepšou zárukou toho, že úrad bude postupovať maximálne transparentne a hospodárne. Samotný Rudolf doplnil, že jeho cieľom je transparentné a efektívne fungovanie bez akýchkoľvek korupčných škandálov.