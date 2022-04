Súčasná situácia je podľa Korčoka budíčkom pre Európu, konanie Ruska bude mať ďalekosiahle následky aj pre Slovákov

Odstránenie závislosti na ruských energonosičoch

Rokovanie aj o humanitárnej situácii

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasná situácia je „budíčkom“ pre celú Európu a konanie Ruskej federácie na Ukrajine bude mať ďalekosiahle následky aj pre Slovensko vo všetkých oblastiach vrátane energetickej.Zhodli sa na tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) spolu s námestníčkou ministra zahraničných veci USA pre európske a euroázijské záležitosti Karen Donfried, s ktorou sa stretol 31. marca pri príležitosti ministerského zasadnutia B9 v Bratislave.Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR priblížil, že partneri rokovali nielen o posilňovaní obrany krajín východného krídla Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) ale aj o otázkach diverzifikácie energetických zdrojov a zabezpečenia energetickej bezpečnosti Slovenska a EÚ. Rokovanie navyše potvrdilo strategickú úroveň vzájomných vzťahov Slovenska a USA, ktorých významným míľnikom bol aj nedávny podpis bilaterálnej dohody o obrannej spolupráci (DCA) vstupujúcej do platnosti 1. apríla.„Po ruskej agresii proti Ukrajine už situácia v oblasti európskej energetickej bezpečnosti nikdy nebude taká ako predtým. Neodkladným opatrením nasledujúceho obdobia, pre Európu aj pre Slovensko, bude odstránenie závislosti na ruských energonosičoch,“ zhodnotil Korčok.Témou rokovania bola aj humanitárna situácia a utečenecká kríza spôsobená vojenskou agresiou Ruska v Ukrajine. Šéf slovenskej diplomacie na stretnutí informoval o bezprecedentnej humanitárnej pomoci celého Slovenska Ukrajine a tiež ocenil ponúkanú pomoc americkej administratívy všetkým krajinám regiónu postihnutým humanitárnou katastrofou.„Je povinnosťou Slovenska pomôcť utečencom z Ukrajiny, nie preto, že sa to od nás ako od suseda očakáva, ale preto, že to tak úprimne cítime a chceme. Rozsah tejto krízy vysoko presahuje akékoľvek domáce humanitárne kapacity a preto úprimne vítame aj pomoc našich partnerov a spojencov, vrátane pomoci USA,“ konštatoval minister.