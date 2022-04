Finančné spoločnosti na Slovensku budú viac transparentné

Potrebná akreditácia

1.4.2022 (Webnoviny.sk) -Stalo sa tak na základe novej akreditácie prideľovania LEI kódov, ktorý získal CDCP SR od nadácie GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Cieľom nového opatrenia je presnejšia, detailnejšia a spoľahlivejšia databáza informácií o subjektoch, ktorým bolo LEI pridelené. K zmenám dochádza v troch veľkých oblastiach. Prvou oblasťou sú vládne subjekty. Doteraz postačovalo iba ich označenie vládny subjekt. Podľa najnovších pravidiel budú musieť byť označené presnejšie, a to v súlade metodikou pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008). To znamená, že základná štruktúra bude subjekty rozdeľovať na ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, regionálne subjekty štátnej správy a subjekty sociálneho zabezpečenia.Druhou oblasťou, ktorej sa dotknú zmeny, sú podielové fondy. Aj tu ide o rozšírenie štruktúry dát, ktoré sa reportujú GLEIFu a sú teda k dispozícii širokej verejnosti. Doteraz mal LEI subjekt povinnosť označiť iba, že ide o subjekt typu fond. Aktuálne sa bude označovať a zverejňovať správca fondu, ako aj typ fondu (napríklad či ide o fond alebo podfond).Treťou dôležitou oblasťou je implementácia štandardizovaných udalostí pre firmy. Ide o súbor udalostí, ktoré poznáme pod anglickým názvom "Corporate actions". Verejnosti tak budú prezentované udalosti typu zmena obchodného mena, zmena názvu, premena právnej formy a mnohé ďalšie. Udalosti budú kvôli ich jednoznačnej identifikácii číslované a reportované.Zmeny sa aktuálne najviac dotknú podielových fondov. Dôvodom akreditácie na prideľovanie LEI pre fondy je totiž súbor nových zlepšení, ktorý pozostáva z rozšírenia získavania množstva dát a sofistikovanejšieho označovania LEI subjektov."V súvislosti s rozsiahlymi zmenami v štruktúre údajov o podielových fondoch, ktoré centrálny depozitár udržiava a reportuje nadácii GLEIF, sa GLEIF rozhodol, že všetky LOU (Local Operating Units), ktoré prideľujú LEI kódy pre podielové fondy budú musieť prejsť dodatočnou akreditáciou, ktorá sa bude týkať priamo fondov," konštatuje Ľubomír Demčák, vedúci odboru Emisií CDCP.Centrálny depozitár cenných papierov SR je povinný riadiť sa novými zmenami od 24. marca.Organizácií sa dotknú zmeny takým spôsobom, že pri najbližšej pravidelnej obnove LEI kódu bude potrebné doplniť dodatočné informácie. Doplnenie týchto informácií bude nevyhnutné na predĺženie platnosti LEI kódu. "Niektoré požadované údaje, ako napríklad dátum vzniku fondu/spoločnosti, bude našim klientom predvypĺňať naša webová aplikácia pre uľahčenie obnovy LEI kódu," konštatuje Ľubomír Demčák.Dôvodom implementácie týchto zmien je získanie lepšej a detailnejšej predstavy o štruktúre údajov o LEI subjektoch. Mimo slovenskej jurisdikcie sa napríklad vyskytli prípady, keď LEI subjekt označený ako podielový fond nespĺňal podmienky pre to, aby bol vedený ako fond. Uvedenými zmenami sa zvýši kontrola údajov o LEI subjektoch a vďaka nim bude GLEIF databáza presnejšia a spoľahlivejšia. Tieto zmeny tak ocení každý, kto využíva databázu GLEIF, teda široká verejnosť, najmä v oblasti kapitálového trhu.Informačný servis