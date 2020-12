Súčasná situácia ohrozuje naše pľúca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2020 (Webnoviny.sk) -Včasná diagnostika a spolupráca medzi pacientom a lekárom sú základmi i pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, teda pri dlhodobom ochorení pľúc, ktoré sťažuje dýchanie.Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, pre ktoré je typické postupné zužovanie dýchacích ciest. Následkom čoho vzduch ťažko prúdi do a von z pľúc.Každý výdych, ale neskôr aj nádych sú tak pre pacientov čoraz namáhavejšie. CHOCHP možno považovať za následok inhalovania škodlivých látok, ako sú cigaretový dym, prachové častice, uhlie, dym, výpary leptavých látok a iné. Až 80 percent pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc má skúsenosť s tabakom.Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) začína nenápadne a v počiatočných štádiách má obdobné príznaky ako zvyčajné prechladnutie či zápal priedušiek. Na rozdiel od infarktu či mozgovej príhody jej človek nepodľahne náhle, ale vyvíja sa v priebehu niekoľkých rokov.Toto progresívne pľúcne ochorenie bez správnej liečby spôsobuje nezvratné zmeny na pľúcach."Práve mladí ľudia sú tou najzraniteľnejšou skupinou a aj vo svetle dnešnej pandémie, ktorú riešime nielen u starších ľudí, ale aj u mladých. To znamená, že respiračné vírusy vo všeobecnosti napadajú už predtým poškodené pľúca, a to napríklad v podobe inzultov fajčenia. Naše štatistiky hovoria, že každoročne stúpa percento ľudí, ktorí fajčia a stúpa podiel mladých ľudí. A čo je ešte horšie, z tých mladých ľudí stúpa podiel dievčat. Tak ako sme sa kedysi učili, že prevažujú fajčiari, muži, dnes sa nám začínajú mladé ženy doťahovať," upozorňuje doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftiziológiu.Chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sú ohrození najmä ľudia po štyridsiatke a viac ako polovica pacientov, približne 54 percent, je mladších ako 65 rokov. Kým v minulosti sa týkala najmä mužov, v súčasnosti sa výskyt preniesol už aj na ženskú populáciu.,,Liečba je na svete, liečba je účinná pokiaľ ju pacient užíva pravidelne, je ako sa hovorí ušitá na mieru a pokiaľ zvláda inhalačné techniky. Totižto liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc nie je o tabletkách, ale je o liekoch, ktoré sú v spreji a je treba sa ich naučiť dobre inhalovať," dopĺňa doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.V dobe pandémie koronavírusu by najobozretnejšími by mali byť najmä starší ľudia nad 60 rokov a ľudia s chronickými ochoreniami. Ľudia s CHOCHP sú náchylnejší na ochorenie koronavírusu, pretože môžu mať narušenú epitelovú výstelku, respektíve poškodenú bunkovú bariéru, ktorá pomáha chrániť pľúca, a to vírusom a chorobám uľahčuje napadnutie zvyšku tela.I keď je chronická obštrukčná choroba pľúc nevyliečiteľná, včasná diagnostika, individuálny prístup a dodržiavanie správnej liečby dokážu pacientovi zabezpečiť kvalitnejší život. Avšak poškodenia, ktoré už v dýchacích cestách vznikli, sa liečbou nedajú zvrátiť, preto je dôležité, aby pacienti vedeli, že čím skôr sa dostanú do starostlivosti lekárov, tým lepšie sú ich prognózy do budúcnosti.Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sme si v tomto roku pripomenuli 17. novembra.Informačný servis