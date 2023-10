Súčasné aj minulé víťazky Miss Slovensko podporili organizáciu Nie rakovine na Ženskom behu

Symbolický šek

Pretekali aj lekárky

1.10.2023 (SITA.sk) - Súčasné aj minulé víťazky Miss Slovensko podporili pacientsku organizáciu Nie rakovine na jedenástom ročníku dm Ženského behu.Toto podujatie nebolo len športovou udalosťou, no aj príležitosťou na zdôraznenie ženského zdravia a solidarity v boji proti rakovine prsníka a krčka maternice.Aktuálne víťazky Miss Slovensko Daniela Vojtasová Petra Siváková odovzdali prezidentke organizácie Nie rakovine Jane Piffovej Špankovej symbolický šek v hodnote tritisíc eur.Suma je výťažkom z SMS hlasovania projektu Miss Slovensko. Informovala o tom PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová . Behu sa zúčastnilo viac ako 4500 žien, čo je súčasne rekordný počet účastníčok.„Naša prítomnosť na tomto podujatí ukázala, že spolu sme silnejšie, spolu sme #STRONGERTOGETHER a priamo na mieste sme podporili výzvu #mirrorchallenge, ktorá upozorňuje na dôležitosť pravidelného samovyšetrenia prsníkov a na ochranu pred HPV a rakovinou krčka maternice," uviedla Paprancová.Doplnila, že okrem ambasádoriek Nie rakovine bežali a pretekali v chôdzi nordic walking aj lekárky, a to klinické onkologičky spolu so svojim dcérami a tiež Miss Slovensko 2023 Daniela Vojtasová, I. Vicemiss Slovensko 2020 Viktória Podmanická , odborníčka na váživu a funkčnú kondíciu Tina Zlatoš Turnerová a tiež pacietnské poradkyne Nie rakovine.„Na najdlhšiu trasu - desať kilometrov – sa vydali olympionička v lukostreľbe Alex Longová, Xénia Drosčáková Krajčovičová a Monika Sofková a ukázali tým svoju hrdosť a oddanosť projektu Nie rakovine," doplnila Paprancová.