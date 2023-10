Briti zvažujú presun výcviku vojakov na Ukrajinu, pre Rusov budú inštruktori legálnym cieľom, tvrdí Medvedev

Jedna firma už na tom pracuje

Pomoc v námorných otázkach

Inštruktorov nemilosrdne zničia

Útoky na nemecké továrne

1.10.2023 (SITA.sk) - Spojené kráľovstvo preskúmava možnosť presunúť výcvik a výrobu vojenskej techniky na Ukrajinu.Ako na svojej webstránke informuje denník The Guardian, britský minister obrany Grant Shapps povedal novinám Sunday Telegraph, že príležitosť vidí najmä na západe krajiny.Prítomnosť na Ukrajine už má rozbehnutú napríklad britská obranná spoločnosť BAE. „Chcel by som, aby aj ostatné britské spoločnosti prispeli svojím dielom a urobili to isté. Preto si myslím, že dôjde k posunu smerom k väčšiemu počtu výcviku a výroby v krajine," vyjadril sa Shapps.The Guardian pripomína, že táto možnosť je významná v tom, že Spojené kráľovstvo a ostatní členovia NATO sa doteraz vyhýbali zriadeniu vojenskej prítomnosti na Ukrajine, aby znížili riziko priameho konfliktu s Ruskom.Od začiatku roku 2022 absolvovalo výcvik vo Veľkej Británii viac ako 20-tisíc ukrajinských vojakov.Shapps tiež poznamenal, že by Briti mohli byť nápomocní Ukrajine v námorných otázkach.„Za posledný mesiac sme videli vývoj, skutočne prvý od roku 2014, v Čiernom mori, na Kryme a Británia je námornou krajinou, takže môžeme pomôcť a poradiť, najmä preto, že vody sú medzinárodné vody,“ vyjadril sa.„Je dôležité, aby sme nedovolili, aby sa štandardne vytvorila situácia, že medzinárodná lodná doprava nie je v týchto vodách povolená. Takže si myslím, že je veľa miest, kde môže Británia pomôcť radami,“ dodal s tým, že o tom diskutoval s ukrajinským prezidentom počas ich nedávneho stretnutia.Presun britského výcviku ukrajinských vojakov na Ukrajinu urobí podľa bývalého ruského prezidenta z britských inštruktorov legálne ciele ruských síl. Dmitrij Medvedev tak reagoval na vyjadrenia britského ministra obrany. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.„Počet vedúcich idiotov v krajinách NATO rastie,“ napísal Medvedev, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu zástupcu šéfa ruskej Bezpečnostnej rady, na platforme Telegram.Londýn podľa neho dobre vie, že britských inštruktorov „nemilosrdne zničia“ a nie ako žoldnierov, ale „presne ako britských špecialistov NATO“.V tom istom príspevku Medvedev skritizoval šéfku nemeckého obranného výboru Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ktorá sa vyjadrila, že verí, že Ukrajina má právo použiť rakety dlhého doletu na útoky na ciele na území Ruskej federácie.„Tvrdia, že je to v súlade s medzinárodným právom. V tomto prípade budú útoky na nemecké továrne, kde sa tieto rakety vyrábajú, plne v súlade s medzinárodným právom,“ vyhlásil s tým, že „títo idioti nás aktívne tlačia k tretej svetovej vojne“.