Súčasné sucho v Európe vyzerá byť najhoršie za najmenej 500 rokov, v západnom Stredomorí môže trvať do novembra

Nadpriemerná sezóna požiarov

Niekde zmiernil sucho dážď

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Situácia so suchom zostáva v mnohých regiónoch Európy vážna. Vyplýva to z augustovej správy Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie (EK) , ktorá je založená na dátach a analýzach Európskeho observatória pre sledovanie sucha.V dôsledku sucha je 47 % Európskej únie (EÚ) ešte vo varovných podmienkach, čo znamená, že je menej zrážok ako zvyčajne a vlhkosť pôdy je deficitná, zatiaľ čo 17 % bloku je v pohotovosti, keď aj vegetácia a plodiny vykazujú negatívne účinky sucha.Tento stav tiež prispieva k rozsiahlemu rozšíreniu oblastí s nebezpečenstvom požiaru po celej EÚ. Odborníci z JRC tvrdia, že súčasné sucho sa javí najhoršie za najmenej 500 rokov. EK o tom informuje na svojej webstránke.„Kombinácia veľkého sucha a vĺn horúčav vytvorila bezprecedentný tlak na vodné hladiny v celej EÚ. V súčasnosti zaznamenávame sezónu požiarov výrazne nadpriemernú a významný vplyv na produkciu plodín. Klimatické zmeny sú nepochybne každým rokom citeľnejšie,“ skonštatovala eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová Tlak týkajúci sa vody a horúčav podľa správy JRC výrazne zhoršuje predchádzajúci negatívny výhľad na úrodu letných plodín.Aktuálne prognózy úrody kukurice, sóje a slnečnice na úrovni EÚ sú 16 %, 15 % a 12 % pod päťročným priemerom.Vážny nedostatok zrážok postihol takmer všetky rieky v Európe, čo ovplyvnilo energetický sektor a riečnu dopravu.Niekoľko členských štátov únie prijalo opatrenia na obmedzenie vody, keďže zásoby môžu byť v nadchádzajúcich týždňoch stále ohrozené.V západnom európskom Stredomorí môžu teplejšie a suchšie podmienky ako zvyčajne pretrvať až do novembra.Sucho v niektorých oblastiach trochu zmiernili zrážky z ostatných dní, no aj tie priniesli svoje výzvy a na niektorých miestach boli v podobe silných búrok.