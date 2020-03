Súčasnú krízu zvládneme iba spojením všetkých síl, Mihók verí v schopnosti Sulíka a Hegera

Ministri môžu pri riešení situácie výrazne pomôcť

Korčok bude krajine oporou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2020 - Nová vláda vstupuje podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory SR (SOPK) do svojho funkčného obdobia v bezprecedentnom prostredí tak z pohľadu našej krajiny, ako aj v európskej či globálnej dimenzii. Túto situáciu môže podľa predsedu SOPK Petra Mihóka zvládnuť iba spojením všetkých síl naprieč spoločnosťou."Bude záležať na každom členovi vlády, ako začne riešiť túto osobitnú situáciu, ktorá zrejme ovplyvní väčšiu časť jej mandátu. Teraz nie je čas na úspech jednotlivca, strany či hnutia, koalície či opozície. Teraz je doba či Slovensko v tejto situácii uspeje, alebo nie. Takáto situácia sa dá zvládnuť iba spojením všetkých síl, a to nielen politických, ale aj ekonomických a finančných, zdravotníctva či intelektuálnej špičky našej krajiny," konštatoval Peter Mihók vo svojom vyjadrení k novej vláde.Predseda SOPK zhodnotil aj niektorých nových ministrov a to, ako by mohli pomôcť pri riešení aktuálnej situácie."Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík je skúsený ekonóm s veľkým sentimentom pre potreby podnikateľskej sféry a so znalosťou európskych politík, keďže pôsobil jedno funkčné obdobie v Európskom parlamente. Minister financií Eduard Heger má zas povesť rozvážneho a zodpovedného človeka, čo je základný predpoklad na výkon funkcie ministra financií. Verím, že bude zohľadňovať oprávnené potreby ekonomickej sféry pri zmierňovaní dopadov súčasnej pandémie koronavírusu ," začal hodnotenie Mihók.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok disponuje podľa Mihóka nesporne výhodou bohatých diplomatických skúseností, ako aj ekonomickým vzdelaním. "To považujem v danej situácii za výbornú kombináciu, pretože dimenzia ekonomickej diplomacie tak počas pandémie, ale najmä po nej bude v bilaterálnych, ale aj v integračných a multilaterálnych vzťahoch dominantná," dodal Mihók.Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia. Pôsobí na celom území Slovenska a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.Členmi komory sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach, alebo ktoré majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. Od roku 1996 je členstvo v komore dobrovoľné.