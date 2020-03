Ako dlho prežije nový koronavírus na plaste, papieri či na mobile, iných povrchoch a vo vzduchu?

SARS-CoV-2 je nový vírus z rodiny koronavírusov. Spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, ktoré môže prebiehať mierne až kriticky s následkom smrti.

Nový koronavírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Ide teda o šírenie vírusu prostredníctvom drobných kvapôčok telesných tekutín.

Vírus sa nachádza v hliene, ktorý produkujú bunky dýchacieho ústrojenstva.

K jeho rozsevu do okolia prispieva hlavne kašeľ, kýchanie a blízky rozhovor. Pričom kvapôčky sa dostávajú z nakazeného človeka cez ústa, nos, ale taktiež očné spojovky do tela druhého človeka.

Jedným zakašľaním môžeme do okolia rozniesť až 3000 kvapôčok respiračných vírusov, ako je vírus ochorenia COVID-19 či chrípky.

Podľa nových štúdií sa zistilo, že vírus pretrváva vo vzduchu až 3 hodiny.

Približne polovica vírusových čiastočiek v aerosólových kvapôčkach sa znehodnocuje po 66 minútach.

Inou cestou prenosu je priamy kontakt.

Ako dochádza k šíreniu priamym kontaktom?

Kontaminujú sa ruky chorého človeka, a to po kašľaní a kýchaní do dlane, hlienom či slinami z dýchacích ciest. Vírus sa tak dostáva do vzduchu v podobe aerosólu alebo na okolité predmety.

A na týchto povrchoch môže SARS-CoV-2 prežiť niekoľko hodín až dní. Celkovú dĺžku života vírusu ovplyvňuje materiál, ale taktiež teplota a vlhkosť prostredia.

Rizikové je:

Dotýkať sa neumytými rukami tváre, úst, nosa či očí.

Preto sa neustále zdôrazňuje význam osobnej hygieny.

Dôkladné umývanie rúk po dobu minimálne 20 sekúnd, pod tečúcou vodou s mydlom a predošlá očista dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu, by malo znížiť mieru prenosu vírusu.

Plus, významná je i dezinfekcia prostredia a vecí, pomôcok každodenného života.

Vírus môže prežívať na kľučkách dverí, peniazoch (bankovkách a minciach), tlačidlách výťahov, madlách v dopravných prostriedkoch (autobusoch, vlakoch) či na zábradliach a taktiež na odeve.

Pozor, i na mobiloch a iných pomôckach, ktoré používame každodenne.

Tabuľka uvádza približnú dobu prežitia vírusu na rozličných povrchoch

Materiál Dĺžka prežitia SARS-CoV-2 Plast 5 dní Keramika 5 dní Sklo 4 dni Drevo 4 dni Oceľ, nehrdzavejúca oceľ 3 dni Papier, kartón, lepenka 24 hodín Latex viac ako 8 hodín Hliník 2 - 8 hodín Meď 4 hodiny



V štúdii, ako uvádza sciencedirect.com, môžu ľudské koronavírusy (a rôzne kmene SARS, MERS, bežné ľudské koronavírusy, iné) pri izbovej teplote (22 °C) prežívať na povrchoch ako je plast, sklo, papier, drevo či kov a oceľ 2 až 9 dní.

Pričom, teplota prostredia nad 30 - 40 °C skracuje ich celkovú dĺžku prežívania. Naopak, teplota okolo 4 °C ju môže výrazne predĺžiť (údajne až na 28 dní).

Plus.

Účinná dezinfekcia a očista týchto povrchov výrazne znižuje infekčnosť a prežívanie vírusu. Efektívna je expozícia po dobu 1 minúty 62 - 71 % etanolom (prostriedky na báze alkoholu), 0,1 % chlórnanom sodným či 0,5 % peroxidom vodíka.

Môže nový koronavírus prežiť na mobile?

Ako ho bezpečne vyčistiť?

Môže.

Keďže väčšina mobilných telefónov, smartfónov, je vyrobená z plastu, tak až 5 dní.

Používame ho každodenne. Telefonujeme, surfujeme, relaxujeme, hráme či pracujeme s ním neustále počas dňa.

Ako ho správne vyčistiť, vydezinfikovať:

vydezinfikujeme si ruky , najskôr dezinfekčným roztokom na báze alkoholu

, najskôr dezinfekčným roztokom na báze alkoholu umyjeme si ruky mydlom a tečúcou vodou

mydlom a tečúcou vodou vytiahneme mobil z puzdra , obalu

, obalu nepoužívame agresívne chemikálie určené na očistu povrchov v domácnosti, môžu zničiť displej, plast telefónu

určené na očistu povrchov v domácnosti, môžu zničiť displej, plast telefónu nanesieme trochu mydla na textíliu a očistíme hrubú nečistotu a mastnotu z prednej a zadnej strany mobilu

a očistíme hrubú nečistotu a mastnotu z prednej a zadnej strany mobilu pozor, na prístupné konektory a otvory, tie mydlom nečistíme

účinne pomôžu i vlhčené utierky 62 - 70 % alkoholom (alebo iné prostriedky na to určené), postupujeme rovnako a opatrne vyčistíme telefón i zo strán a jeho hrany

(alebo iné prostriedky na to určené), postupujeme rovnako a opatrne vyčistíme telefón i zo strán a jeho hrany nakoniec, je potrebné očistiť i puzdro , obal telefónu

, obal telefónu názorné video: bbc.com youtube.com youtube.com množstvo iných



A čo šaty, odev, obuv?

Koronavírus, tak ako aj iné mikróby, môže prežívať i na oblečení (presnú dĺžku som nenašiel, ale pôjde rovnako o hodiny až dni). Preto je dôležitá častá výmena odevu a jeho pranie na najvyššej možnej teplote.

Následne je nutné dôkladné vysušenie a žehlenie.

Pri manipulácii so znečisteným textilom by sa mali používať rukavice a oblečenie by sa nemalo vytriasať.

Po manipulácii s oblečením je nutné umyť si ruky.

Podobne je to i s obuvou, treba ju meniť a čistiť.