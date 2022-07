Súčasnú trénerku ženskej futbalovej reprezentácie Írska mal v minulosti znásilniť holandský funkcionár

O znásilnení nevedeli ani najbližší

2.7.2022 (Webnoviny.sk) - Trénerka ženskej futbalovej reprezentácie Írska Vera Pauwová obvinila zo znásilnenia vysoko postaveného funkcionára v holandskom zväze, podľa nej sa činu dopustil v roku 1986 u nej doma.Okrem toho priznala, že sa stala obeťou sexuálnych útokov od dvoch ďalších mužov z jej hráčskych čias v Holandsku, konkrétne mená však neprezradila.Ako hráčka aj trénerka holandskej reprezentácia vraj čelila "systematickému sexuálnemu zneužívaniu, zneužívaniu moci, šikanovaniu, zastrašovaniu, izolácii a kádrovaniu"."Ani moji najbližší nevedeli o znásilnení, ktorého sa voči mne dopustil prominentný futbalový funkcionár, keď som bola mladá hráčka. Neskôr k tomu pribudli sexuálne útoky od dvoch ďalších mužov. Všetci traja muži boli v čase týchto incidentov zamestnaní v Holandskej futbalovej federácii," napísala v sobotu 59-ročná Pauwová na svojom twitteri.Pauwová údajne diskutovala o svojich negatívnych skúsenostiach so zástupcami Holandskej futbalovej federácie (KNVB) ešte vlani a organizácia na základe toho začala vyšetrovanie."Ukázalo sa, že by sme mali k niektorým záležitostiam pristupovať inak. Bohužiaľ, Vera v minulosti čelila chybným predsudkom a nevhodným komentárom od našich bývalých zamestnancov. Je neakceptovateľné, že Vera nemala bezpečné pracovné prostredie, na ktoré mala nárok. Po osobnom kontakte s ňou sme zistili, že to malo na ňu veľký dopad a mrzí nás to," napísal KNVB vo svojom stanovisku.Pauwovej vyjadrila podporu aj Írska futbalová federácia (FAI), jej súčasný zamestnávateľ: "Sme si plne vedomí toho, aký dopad budú mať tieto odhalenia na Veru. Ubezpečili sme ju, že má plnú podporu vedenia aj kolegov v asociácii."