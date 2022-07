Sagan skončil šiesty v 2. etape na Tour de France 2022, Jakobsen triumfoval

Holandský cyklista Fabio Jakobsen triumfoval v sobotnej druhej etape 109. ročníka Tour de France. Na 202,5 km dlhej rovinatej trase, ktorá viedla dánskymi cestami z Roskilde do Nyborgu, sa jazdec tímu Quick-Step Alpha Vinyl presadil v záverečnom špurte pred Belgičanom Woutom van Aertom (Jumbo-Visma) a Dánom Madsom Pedersenom (Trek-Segafredo). Slovák Peter Sagan v drese TotalEnergies bojoval v hromadnom špurte o prvenstvo, napokon finišoval na šiestom mieste. Na čelo celkovej klasifikácie sa dostal vďaka šesťsekundovej bonifikácii Van Aert, ktorý zobliekol zo žltého dresu krajana Yvesa Lampaerta.



Jakobsen slávil premiérové etapové víťazstvo na TdF. Dvadsaťpäťročný pretekár cítil v cieli obrovské zadosťučinenie, pred dvoma rokmi utrpel po páde vážne zranenia, po ktorých sa dlho zotavoval. "Po tom zranení tom bol pre mňa dlhý proces, nebolo jednoduché vrátiť sa späť. Teraz som zvíťazil a je to úžasný deň. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi pomáhali, aby som tu mohol dnes byť. Môj tím ma držal v dobrej pozícii vpredu, Morkov mi špurt skvele rozbehol, Sagan bol vedľa mňa, až do finišu sme zostali v nádejnej pozícii. V záverečných metroch som nabral rýchlosť a som rád, že mi to vyšlo. Vyzeralo to jednoducho, ale nohy ma poriadne bolia," vyznal sa v cieli šťastný víťaz. Aj druhá etapa sa tak stala korisťou stajne Quick-Step Alpha Vinyl, úvodnú časovku vyhral Lampaert.



Ten iba tesne prišiel o žltý dres, za lídrom van Aertom zaostáva v priebežnej klasifikácii o sekundu. Na treťom mieste sa drží najväčší favorit na celkový triumf a dvojnásobný obhajca Tadej Pogačar, Slovinec v drese SAE Team Emirates stráca na Van Aerta osem sekúnd. "Je pre mňa veľkou cťou obliecť si žltý dres. Veľakrát som sa oňho usiloval. Som z neho veľmi šťastný a hrdý. Toto sú najväčšie cyklistické preteky na svete a ja urobím všetko pre to, aby som si dres udržal," citovala Van Aerta agentúra DPA.



Sagan sa počas celej etapy držal v hlavnej skupine a vytvoril si sľubnú pozíciu pred finišom. Záverečný šprint absolvoval na tretej, resp. štvrtej pozícii, tesne pred cieľom sa cez neho dostali ešte dvaja súperi. Slovenský jazdec v špurte takmer spadol, keď sa dostal do kontaktu s Jakobsenom. "Všetci čakali, že na poslednom moste sa stane neviem čo, pritom sme jazdili proti vetru, takže všetko bolo na sebe 'napráskané'. Boli tam aj nejaké pády, ale išlo sa pomaly, až v posledných troch kilometroch sa to trochu rozbehlo. Keď sme sa dostali do špurtu, zostal som tam trochu zavretý za Jakobsenom. Keď som chcel vyštartovať, Jakobsen ma zablokoval. Našťastie sme nespadli," povedal Sagan pre RTVS. Bezprostredne po dojazde mal na Holanďana ťažké srdce: "Vychádzam s ním dobre, akurát by sme mali jazdiť trochu viac opatrne. Jasné, je to Tour, každý chce vyhrať etapu, navyše pre Jakobsena je to prvá Tour, napriek tomu treba byť opatrný. Gratulujem mu však k víťazstvu." V celkovom poradí patrí slovenskému jazdcovi naďalej 140. priečka (+1:33 min). Trojnásobný majster sveta aj vďaka piatej pozícii na rýchlostnej prémii získal prvých 25 bodov do bodovacej súťaže, v ktorej mu patrí priebežné štvrté miesto. Na čele je Van Aert so 60 bodmi, ktorý ako líder celkového poradia však nemôže nosiť zelený dres, prenechal ho druhému Jakobsenovi.



Po úvodnej časovke jednotlivcov nasledovala prvá klasická etapa, v ktorej dopriali organizátori pretekárom päť hodín v sedle, navyše pri pobreží, kde podmienky znepríjemňoval vietor. Etapa bola šitá pre šprintérov, zahrňovala iba tri krátke stúpania, aj to iba v prvej polovici dňa, druhá polovica bola prakticky rovná. Hneď po ostrom štarte sa vpredu vyformoval štvorčlenný únik, v ktorom sa ocitli Dán Magnus Cort Nielsen (EF Education – Easypost), Nór Sven Erik Byström (Intermarché - Wanty) a Francúzi Cyril Barthe a Pierre Rolland (obaja B&B Hotels – KTM). Cort Nielsen vyhral všetky tri horské prémie a pripísal si tri body, čo mu zabezpečilo, že sa ako prvý obliekol do bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára. Rolland a Barthe sa po neúspechu na prvých dvoch prémiách odpojili od vedúcej skupiny a zaradili sa do "balíka". Vedúce severské duo si vypracovalo na čele pred pelotónom približne trojminútový náskok.



Na prvej šprintérskej prémii v Kalundborgu si Byström bez boja došiel po 20 bodov. V balíku najrýchlejšie špurtoval Caleb Ewan (Lotto–Soudal), ktorý si za 3. miesto pripísal 15 b., za ním prešiel prémiu Van Aert, Sagan za 5. miesto získal do bodovacej súťaže prvých 11 bodov. Vedúcej dvojici postupne dochádzali sily, 59 km pred cieľom pelotón pohltil Corta Nielsena. Necelých 41 km pred cieľom prišiel prvý pád, na zemi sa ocitli Martijn Tusveld, Patrick Konrad i Krists Neilands, ale dokázali pokračovať. Presne 44 km od cieľa dostal defekt Aleksandr Vlasov (Bora), aj s pomocou tímového kolegu sa dotiahol späť do balíka. Únik dňa bol zlikvidovaný 31,5 km pred cieľom, Byströma dostihol pelotón a pokračovalo sa pohromade. Nóra mohlo tešiť červené číslo - cena pre najbojovnejšieho jazdca etapy. Následne rozčesol balík na niekoľko skupín pád, na ktorý doplatil Rigoberto Uran (EF Education–EasyPost).



V závere pelotón prešiel po dvoch z najdlhších visutých mostov na svete (6,8 km a 6,6 km) ponad Baltské more, na ktorých jazdci museli bojovať s nepríjemným bočným vetrom. Na širokom moste Storebaelt prišiel hromadný pád, po ktorom sa dvíhali zo zeme desiati jazdci, medzi nimi Lampaert v žltom drese či Anthony Turgis (TotalEnergies). Hoci sa Lampaert vyhol zraneniu, čakalo ho náročné doťahovanie sa do hlavnej skupiny, pomohol mu k tomu Michael Morkov. Sagan jazdil v prednej časti, pri sebe mal stále niekoľko tímových kolegov, hlavnú skupinu ťahali najmä Jumbo-Visma a BikeExchange - Jayco. Etapa vyvrcholila v uliciach Nyborgu, 2,2 km pred cieľom prišlo k hromadnej kolízii na chvoste hlavnej skupiny, ktorej sa však vyhli favoriti dňa. Zo záverečnej dlhej ľavotočivej zákruty vyšpurtoval do cieľovej rovinky na prvom mieste Pedersen, no spoza neho zaútočil v pravom čase Jakobsen a došprintoval si po etapový triumf. Sagan finišoval na šiestej pozícii.



Nedeľná tretia etapa bude poslednou na dánskom území. Rovinatá, 182 km dlhá trasa povedie po pobreží z Vejle do Sönderborgu a mala by opäť patriť šprintérom. "Podľa toho, čo som počul, to bude v nedeľu oveľa horšie podľa poveternostných podmienok a ďalších vecí. Bude to úplne iná etapa. Uvidíme," dodal Sagan pre RTVS.

Výsledky 2. etapy (Roskilde - Nyborg, 202,5 km):



1. Fabio Jakobsen (Hol./Quick-Step Alpha Vinyl) 4:34:34 h, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 3. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 4. Danny van Poppel (Hol./Bora-Hansgrohe), 5. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 6. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies), 7. Jeremy Lecroq (Fr./B&B Hotels-KTM), 8. Dylan Groenewegen (Hol./BikeExchange-Jayco), 9. Luca Mozzato (Tal./B&B Hotels-KTM), 10. Hugo Hofstetter (Fr./Team Arkéa-Samsic) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie po 2. etape:



1. Van Aert 4:49:50 h, 2. Yves Lampaert (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) +1 s, 3. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +8, 4. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) +11, 5. Pedersen +12, 6. Mathieu van der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) +14, 7. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +16, 8. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +17, 9. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +18, 10. Dylan Teuns (Belg./Bahrajn Victorious) +21, ..., 140. SAGAN +1:33 min



poradie v bodovacej súťaži:



1. Van Aert 60 bodov, 2. Jakobsen 59, 3. Pedersen 30, 4. SAGAN 25, 5. Magnus Cort Nielsen (Dán./EF Education-EasyPost) 22



poradie vo vrchárskej súťaži:



1. Cort Nielsen 3 body