Súčasný tím SR 21 sa rozlúčil, Guľa: Za chlapcami je iba jedna etapa

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa reaguje v prípravnom zápase Slovensko 21 - Taliansko 21 v Dunajskej Strede vo štvrtok 6. septembra 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Belfast 17. októbra (TASR) - Slovenskej futbalovej reprezentácii do 21 rokov sa v utorok skončil cyklus pre ročníky narodenia od 1. januára 1996. V záverečnom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 prehrala na trávniku Severného Írska 0:1 a obsadila tretiu pozíciu. Znamená to, že slovenskí futbalisti sa nepredstavia na olympijských hrách 2020 v Tokiu, keďže budúcoročný šampionát v Taliansku a San Maríne poslúži aj ako kvalifikačný turnaj.Zverenci Adriána Guľu potrebovali na postup do play off súhru dvoch priaznivých scenárov v ďalších skupinách, z ktorých však vyšla jedine prehra Švédska s Belgickom. Ani víťazstvo v Belfaste by nestačilo na barážovú miestenku, no podľa trénera jeho hráči napriek tomu bojovali o čo najlepší výsledok.Situáciu im však riadne sťažil záver prvého polčasu, keď stredopoliar László Bénes videl od izraelského hlavného rozhodcu Eitana Shmuelevitza v krátkom časovom slede dve žlté karty a na jeho spoluhráčov čakalo celé druhé dejstvo v desiatich.uviedol Bénes. Jediný gól padol po viac než hodine hry z hlavy Marka Sykesa. Vyrovnávajúci zásah kapitána Denisa Vavra neplatil pre ofsajdový verdikt.zhodnotil Guľa.V baráži si nezahrá ani Severné Írsko, v tabuľke druhých tímov obsadili prvé štyri priečky Poľsko, Grécko, Rakúsko a Portugalsko. Piatkový žreb (13.00) v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozdelí mužstvá do dvoch dvojzápasov, ktoré sa odohrajú v termíne 12. až 20. novembra. Postupujúci sa pridajú k usporiadateľskému Taliansku a víťazom deviatich skupín Chorvátsku, Španielsku, Dánsku, Anglicku, obhajcovi z Nemecka, Belgicku, Srbsku, Rumunsku a Francúzsku na záverečnom turnaji. Ten sa uskutoční od 16. do 30. júna:V asociačných termínoch pred ME 2019 už zrejme v prípravných zápasoch dostanú šancu mladší hráči. Otázne je, či nezasadne na lavičku nový kouč, keďže Guľa je jeden z kandidátov na uvoľnený post reprezentačného áčka po Jánovi Kozákovi.povedal Guľa, ktorý prebral dvadsaťjednotku v máji: