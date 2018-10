Babič a Krištofičová sa stali najlepšími deaflympionikmi roka 2018

Na archívnej snímke Adrián Babič. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Cyklistu Adriána Babiča a atlétku Ivanu Krištofičovú vyhlásili za Deaflympionikov roka 2018 na Slovensku. Deaflympijský výbor Slovenska (DVS) okrem toho ustanovil ocenenie Športový Fénix, ktoré je určené nielen pre nepočujúcich členov športového hnutia. Jeho prvým držiteľom sa stal prezident organizácie Miloš Štefek.Medzi mužmi sa na ďalších priečkach umiestnili Rastislav Jelínek (atletika) a Július Maťovčík (cyklistika). V kategórii žien obsadili druhé, resp. tretie miesto Amália Lepótová a Martina Antušeková (obe atletika). "Najlepších deaflympionikov vyhlasujeme pravidelne od roku 2014. Mali sme menej podujatí, na ktorých sme mohli preukazovať našu športovú výkonnosť, takže to bolo dosť jednoliate, defilovali predovšetkým atléti. Budeme pracovať, aby sa anketa stala známejšou, je to aj o publicite," povedal generálny sekretár výboru Dušan Dědeček na stredajšej tlačovej konferencii.Novinka je cena Športový Fénix. Pri myšlienke vzniku inšpiroval tvorcov ich vlastný príbeh z konca júla, keď sa v Trenčíne konali 1. majstrovstvá Európy mládeže a 8. majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich. Laureáti dostanú jeden originál z medailí čiastočne zničených 22. júla požiarom v sklade, kde boli prichystané pre najúspešnejších účastníkov podujatia. Organizátorom sa napriek nepriaznivej situácii podarilo za 72 hodín zabezpečiť nové medaily.dodal Dědeček. Pre ocenených je pripravená aj finančná odmena podľa momentálnych možností vyhlasovateľa, nie však nižšia ako 1000 eur.Deaflympijský výbor Slovenska zhodnotil 1. ME mládeže a 8. ME ako úspešné, od európskej riadiacej organizácie EDSO si vyslúžil ďakovný list. Na podujatí sa zúčastnilo 74 športovcov z pätnástich krajín: