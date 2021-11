Súčasťou balíka nových opatrení na Slovensku je aj striktnejší režim prekrytia horných dýchacích ciest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Súčasťou balíka sprísnených protipandemických opatrení je aj striktnejší režim prekrytia horných dýchacích ciest. Týka sa nižších ročníkov škôl, ale aj všeobecne zdržiavania sa v exteriéri či interiéri. Aj tam je napríklad možné využívať len rúško alebo šatku, avšak pri zachovaní dvojmetrového odstupu. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.Od štvrtka 25. novembra sa pre žiakov zaviedla povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom na základných školách a na špeciálnych základných školách. Týka sa to aj prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom. Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške.Pre ostatných platí, že musia mať prekrytý nos aj ústa respirátorom, a to vo všetkých interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy či taxíkov. „V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre,” dodala Račková. Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.