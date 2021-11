Firmy čaká veľké pretestovanie zamestnancov, musia rýchlo zabezpečiť nákup testov

aktualizované 25. novembra, 13:33



Obrovská organizačná výzva

Informácie na poslednú chvíľu

Podnikom sa preplatia testy

25.11.2021 (Webnoviny.sk) -Zástupcovia veľkých slovenských priemyselných podnikov majú obavy, či jednotlivé fabriky dokážu zrealizovať štátom nariadené testovanie už od budúceho týždňa.Pre agentúru SITA to skonštatoval generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Tá vníma v celom procese dve najzásadnejšie výzvy, prvou je organizácia samotného testovania, druhou nákup testov.„V priemysle sa majú tisícky ľudí pretestovať tak, aby mohli nastúpiť na rannú zmenu a zachovať tak spustenú výrobu. Toto bude pre mnohé firmy na pondelkové ráno obrovská organizačná výzva," zhodnotil Lasz.Podľa doterajších informácií si zároveň majú fabriky nakupovať testy v lekárňach. „Zostáva nám iba veriť, že štát má pripravené dostatočné kapacity, ktorými pomôže lekárňam, nakoľko v týchto dňoch bude potrebné zo strany firiem nakúpiť niekoľko stoviek tisíc testov," dodal.Aktuálnu situáciu kritizuje aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Nepozdáva sa jej, že sa všetky dôležité usmernenia dozvedajú na poslednú chvíľu. To, že zamestnávatelia stále čakajú na manuál, ako bude testovanie od pondelka vyzerať, označila za absolútne neprijateľné.„Naplánovať testovanie vo veľkom podniku nie je logisticky jednoduché a vyžaduje si dôkladnú prípravu," argumentuje asociácia.Zároveň zdôrazňuje, že v takejto mimoriadnej situácii je nesmierne dôležitá komunikácia so zamestnávateľmi, nakoľko opatrenia vlády majú na spoločnosti enormné dopady. „Vďaka pravidelnej výmene informácií by sa firmy dokázali včas pripraviť na to, čo ich čaká, pričom vzájomnou spoluprácou dokážeme odstrániť množstvo problémov ešte v zárodku," objasňujú zamestnávatelia.Firmy sa pri testovaní svojich zamestnancov budú podľa rozhodnutia vlády riadiť manuálom Ministerstva hospodárstva SR. Ten by mal byť zverejnený v priebehu štvrtka. Testovať by sa mali tí zamestnanci, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo neprekonali ochorenie COVID 19. Používať budú antigénne samotesty. Interval je zatiaľ stanovený na sedem dní.Podniky by si testy mali kupovať v lekárňach, štát im ich následne prostredníctvom rezortu hospodárstva preplatí. Testovanie by malo podľa aktuálnych údajov prebiehať do konca roka, teda nasledujúcich 5 týždňov a odštartovať najbližší pondelok.