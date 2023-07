Súčasťou kandidátky progresívcov je aj Kusá, bojovať bude za duševné zdravie

Šimečka považuje duševné zdravie za prioritu

Nárast duševných problémov, najmä u mladých

1.7.2023 (SITA.sk) - Číslo 150 na kandidátnej listine hnutia Progresívne Slovensko (PS) bude patriť odborníčke na duševné zdravie a priekopníčke párovej terapie na Slovensku Jolane Kusej. Politický subjekt o tom informoval v tlačovej správe.Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že pre hnutie je duševné zdravie jednou z priorít a považuje ho za tému, ktorú nemožno podceňovať. Podľa Šimečku je tiež nutné zmeniť to, že odborná pomoc je často nedostupná, hoci mnohí ľudia trpia úzkosťami a depresiami. Zdôraznil najmä nepriaznivé čísla v prípade mladých ľudí.„Kandidatúra pani Kusej za PS má aj dôležitý symbolický rozmer. Spolu so svojím nebohým manželom, profesorom Mirom Kusým, bola súčasťou všetkých dôležitých zápasov o demokraciu za posledné desaťročia. Od Charty 77, cez Nežnú revolúciu v roku 1989, až po porazenie mečiarizmu. My, v PS, ideme zabojovať o dôstojnú budúcnosť pre Slovensko. Súčasťou toho je však aj pamäť a nadviazanie na dôležité dejinné udalosti, z ktorých vychádzame,” uviedol šéf progresívcov.„Cestu PS poznám od vzniku hnutia, jeho hodnoty a ciele sú v súlade s mojimi. Zvlášť oceňujem priestor pre ľudské práva, osobné slobody, koncepciu rodiny a duševného zdravia a tiež dôraz na vzťahovú výchovu na školách,” uviedla Kusá.Dodala, že vníma nárast problémov s duševným zdravím, a to najmä u mladých ľudí. Považuje za potrebné riešiť dostupnosť adekvátnej psychologickej pomoci.Kusá v minulosti vyučovala filozofiu na Prírodovedeckej fakulte, avšak po previerkach v roku 1970 musela odísť. Vzdelanie si rozšírila o psychológiu a začala pôsobiť v systéme manželských poradní na Slovensku. Problematiku terapie a partnerských vzťahov v súčastnosti približuje aj verejnosti.