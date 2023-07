Zničenie Záporožskej jadrovej elektrárne ako súčasť ruskej stratégie? Toto si o tom myslí Zelenskyj

1.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil existenciu rizika, že sa ruskí okupanti pokúsia vyhodiť do vzduchu Záporožskú jadrovú elektráreň . Ako uviedol v rozhovore pre španielsky denník El Mundo, ukrajinská spravodajská služba vie o ruských plánoch na spôsobenie úniku rádioaktívneho žiarenia v najväčšom zariadení tohto druhu v Európe.„Je to súčasť ich stratégie, aby konflikt zamrzol. Ak získame kontrolu nad elektrárňou a odovzdáme ju Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE), vyhodia ju do vzduchu na diaľku, pretože potrebujú získať čas na nábor a výrobu ďalších zbraní, aby sa nás znova pokúsili vymazať zo zemského povrchu,“ vyhlásil Zelenskyj, pričom podotkol, že Rusi uniesli ukrajinských pracovníkov elektrárne a ich deti deportovali do Ruska.Niektorí odborníci vravia, že vyhodiť do vzduchu vychladnuté reaktory nemá význam. Iní zasa tvrdia opak. „Faktom je, že elektráreň je zamínovaná a potvrdila to aj MAAE . Naša spravodajská služba vie, že v zariadení sú výbušniny a 5-tisíc ruských vojakov s ťažkými zbraňami,“ dodal Zelenskyj.Na otázku, aká je pravdepodobnosť na stupnici od 1 do 10, že Rusko vyhodí do vzduchu Záporožskú jadrovú elektráreň, odvetil: „Situácia v nej je veľmi komplikovaná, ale od 1 do 10... Viete posúdiť mieru šialenstva Vladimira Putina ? Je to neovládateľný človek aj na vlastnom území. Rusko je slabé a mimo kontroly, ako sme videli pri wagnerovcoch. Samozrejme, existuje riziko vyhodenia do vzduchu,“ skonštatoval Volodymyr Zelenskyj.