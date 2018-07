Súčasťou pitného režimu počas leta by mali byť aj minerálne vody

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) – Horúce počasie môže spôsobovať nadmernú záťaž pri výkone práce. Dostupnosť a dostatok pitnej vody na pracovisku je základom a zamestnávateľ ju musí zabezpečiť na vlastné náklady. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča zamestnávateľom zabezpečiť nielen dostatok pitnej vody, ale aj vhodné nápoje, ktoré slúžia na doplnenie tekutín, solí a ďalších látok stratených nadmerným potením.povedala Daša Račková, hovorkyňa ÚVZ. Takéto nápoje by mali obsahovať čo najmenej cukru, pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu.dodala Račková.Vhodná je napríklad stolová minerálna voda s obsahom sodíka do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. Zamestnávateľ však nemá povinnosť finančne uhrádzať tieto nápoje. Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich primeranú teplotu a množstvo by mal zamestnávateľ konzultovať s lekárom pracovnej zdravotnej služby.vysvetlila Račková.V prípade poskytovania minerálnych nápojov sa odporúča podávanie stredne mineralizovaných vôd, pričom minerálna voda by mala tvoriť aspoň polovicu odporúčanej dávky tekutín. Druhú polovicu odporúčanej dávky by mala dopĺňať pitná voda.