V pezinskom Schaubmarovom mlyne sa deti môžu naučiť tvoriť keramiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Pezinok 25. júla (TASR) - V Galérii výtvarného umenia (GVU) v pezinskom Schaubmarovom mlyne pokračujú nedeľné letné aktivity pre rodiny s deťmi a bude aj ďalší detský tábor. GVU je zariadenie Slovenskej národnej galérie (SNG) v rekonštruovanom a jedinom technicky zachovanom potočnom mlyne na Slovensku, ktorý vlani oslávil 250. výročie svojho postavenia Pálffyovcami.uviedla pre TASR programová manažérka Schaubmarovho mlyna Zuzana Palicová zo SNG.Denný tábor od 9. do 16. hodiny pre deti od sedem do 12 rokov potrvá do 10. augusta. Počas druhého prázdninového mesiaca pokračujú v GVU nedeľné workshopy pre rodiny s deťmi so začiatkom o 16.30 h. Ako na Artbota? je názov prvého (5.8.) a je venovaný kresleniu prístrojom, ktorý vyrobia deti. O týždeň neskôr (12.8.) v rámci workshopu Rukolapne si účastníci vyskúšajú modelovanie a základné výtvarné techniky práce s hlinou. Svoj vlastný drobný dekoratívny či úžitkový predmet si odnesú domov. S prázdninovým talizmanom môžu odísť aj 19. augusta z dobrodružného workshopu s najsilnejším dievčaťom na svete – Pipi. Jeho názov je Divadlo s Edudrama: Prázdniny na ostrove Kurekuredut.