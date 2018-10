Šucha: Umelá inteligencia je už tu a teraz - a neznamená iba robotov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Brusel 12. októbra (TASR) - Ak má Európa snahu modelovať budúci vývoj ľudstva, musia členské krajiny EÚ reagovať na výzvy spojené s rozvojom umelej inteligencie (UI) spoločne. Pozícia Slovenska v rámci EÚ je v tejto oblasti slabá. Upozornil na to generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC) Vladimír Šucha na štvrtkovom podujatí v Bruseli s názvom Konferencie V4 o umelej inteligencii.Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, zaznelo veľa podnetných myšlienok, ktorých spoločným odkazom bola otázka, či sú Európania na príchod umelej inteligencie pripravení.Šéf JRC, ktoré patrí pod Európsku komisiu, v rozhovore pre TASR pripomenul, že Európska komisia v apríli zverejnila svoj politický dokument, ktorom poukazuje, aké dôležité je mať koncepciu umelej inteligencie.V novembri exekutíva EÚ predstaví európsku správu o stave UI. Stostranový prehľadný a zrozumiteľný dokument je podľa Šuchu určený nielen pre politikov, odborníkov a priemysel, ale aj pre širokú verejnosť, a sú v ňom údaje, ktoré naznačujú, ktorým smerom sa treba pri rozvoji UI uberať. Na jar budúceho roka EK otvorí Európske observatórium umelej inteligencie, ktoré bude na dennej báze poskytovať údaje, poznatky a analýzy z tejto oblasti.zopakoval Šucha názory z prednášky na konferencii.Podľa jeho slov Európania musia reagovať už teraz a spoločne - ako členovia EÚ -, lebo ani jedna z členských krajín Únie ne je konkurencieschopná na globálnom poli so Spojenými štátmi a s Čínou.Spresnil, že najmä Čína neuveriteľným spôsobom investuje do výskumu a vývoja v oblasti UI, a teraz je zhruba na úrovni EÚ. Avšak po odchode Spojeného kráľovstva z Únie Čína Európanov predbehne, lebo Briti zaisťujú v rámci EÚ zhruba jednu štvrtinu z celkového počtu aktivít v oblasti umelej inteligencie.zhodnotil situáciu.Z pohľadu celoeurópskeho snaženia Šucha upozornil na to, že pozícia krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a teda aj Slovenska je pri vývoji UI slabá. A to tak v oblasti výskumu, ako aj v oblasti priemyslu a podnikania. Dodal, že v prípade Slovenska je relatívne vysoké percento pracovných miest, ktoré sú robotizovateľné a budú sa v krátkom čase robotizovať. Z tohto pohľadu sú investície do rozvoja umelej inteligencie a digitálnej transformácie strategickým záujmom.Šucha však zároveň upozornil, že UI, to nie sú len roboti, ako si to často verejnosť mýli.vysvetlil Šucha. Dodal, že robotizácia je súčasťou UI, ale nie je to jej jediná časť.V tejto súvislosti Šucha upozornil na motto, že. Pripomenul, že ak v 20 storočí ľudia bojovali o ropu, tak v 21. storočí bojujeme o dáta, a tie sú súčasťou úspechu, lebo UI by bez dát nemohla existovať.vysvetlil.(spravodajca TASR Jaromír Novak)