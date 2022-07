Suchánková a Hrašková berú z tohtoročných Svetových hier prvé medaily pre Slovensko, obe bronzové

Medaily získali za necelú hodinu

Bronz získala napriek úvodnej prehre

10.7.2022 (Webnoviny.sk) - Karatistka Ingrida Suchánková a plutvová plavkyňa Zuzana Hrašková získali pre Slovensko bronzové medaily na Svetových hrách v neolympijských športoch v americkom Birminghame.Ako referuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) , kvalitný výsledok počas sobotňajších vystúpení predviedla aj Ivana Horná, ktorá v ťažkej váhe v silovom trojboji skončila na 7. priečke.Suchánková a Hrašková získali cenné kovy v priebehu necelej hodiny. Najskôr si bronz vybojovala druhá menovaná vo finále na 100 metrov Bi Fins a neskôr získala medailu s rovnakým odleskom v karate v kumite do 61 kg i Suchánková, ktorá zaokrúhlila doterajší počet slovenských medailí v histórii Svetových hier na 25.„Mám veľkú radosť z výsledku, aj keď čas nebol práve najrýchlejší. Už len kvalifikovať sa na Svetové hry bolo veľmi náročné, bola tu len absolútna špička. Každá zo súperiek mohla uspieť. Dnes som naozaj šťastná,“ povedala Hrašková.Suchánková sa ocitla vo vyrovnanej skupine, no napriek úvodnej prehre s Kanaďankou Hayou Jumaaovou ďalšie dva duely zvládla a podarilo sa jej postúpiť. V semifinále úradujúca majsterka Európy nestačila na Ukrajinku Anitu Seroginovú, súboj o bronz si však postrážila a po víťazstve nad Egypťankou Dahab Aliovou (3:1) sa tešila z bronzu.„Tento súboj som si už aj trocha užila. Na začiatku som sa síce zľakla, rýchlo som prehrávala, ale potom som dala do toho všetko, získala body a už to bolo dobré,“ skonštatovala Suchánková, ktorá získala bronz aj pred piatimi rokmi v poľskom Vroclave.