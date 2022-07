Škriniar sa objavil v tréningovom kempe Interu Miláno, no podľa Talianov je len krok od prestupu do Paríža

Rokovania budú pokračovať

Inter asi zníži požadované odstupné

10.7.2022 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar sa zapojil do prípravy talianskeho Interu Miláno pred začiatkom sezóny 2022/2023.Web football-italia.net s odvolaním sa na známy taliansky športový denník La Gazzetta dello Sport však referuje, že očakávaný odchod 27-ročného zadáka do Paríža St. Germain je na spadnutie.Rodák zo Žiaru nad Hronom sa momentálne zotavuje zo zranenia, ktoré utrpel na konci uplynulej sezóny 2021/2022 a tréningovom kempe „nerazzurri“ by sa nemal príliš zdržať, pretože funkcionári Interu a PSG budú na budúci týždeň opäť rokovať a pravdepodobne spečatia Škriniarov transfer do Paríža.Podľa spomenutého denníka sú rozhovory medzi oboma klubmi v pokročilej fáze a Inter je pripravený znížiť požadované odstupné za obrancu.Škriniar by mohol z Milána odísť za 65 miliónov eur vrátane bonusov namiesto pôvodne požadovaných 70 miliónov. Samotný hráč sa už údajne dohodol na podmienkach kontraktu so šampiónom francúzskej Ligue 1.