28. januára 2026
Suchý február je len začiatok: Pečeň si zaslúži viac než mesiac bez alkoholu
Podľa posledných údajov bolo v roku 2024 V súvislosti s užívaním alkoholu na Slovensku hospitalizovaných takmer 14-tisíc ľudí, 17 % z nich s diagnózou alkoholová cirhóza pečene.*/
Zdieľať
Napriek tomu sa mnohí ľudia v starostlivosti o pečeň obmedzujú len na Suchý február. Podľa Mgr. Pavly Horákovej, vedúcej online poradne online lekárne, však jeden mesiac bez alkoholu na skutočnú regeneráciu nestačí. V rozhovore ďalej vysvetľuje, ako dlho trvá obnova pečene a ako ju možno dlhodobo podporiť.
Mesiac bez alkoholu – pomôže to pečeni alebo ide skôr len o symbolickú výzvu?
Suchý február určite dáva zmysel, ale pokiaľ ide o regeneráciu pečene, jeden mesiac nestačí. Pečeň je neuveriteľne odolný orgán, no jej obnova trvá dlhšie – zvyčajne jeden až tri mesiace, podľa toho, ako veľmi ju zaťažujeme. Nejde len o alkohol. Pečeni škodí aj nadmerné množstvo soli, nezdravá strava, obezita, fajčenie či dlhodobé užívanie liekov. Suchý február je dobrý začiatok, ale ak sa ľudia chcú dlhodobo cítiť lepšie, mali by svoju pečeň podporovať celoročne zdravou stravou, vhodnými doplnkami – to je správny vzorec prevencie. V prípade príležitostného konzumenta je mesiac bez alkoholu určite prínosný. Na hlbšiu regeneráciu je však potrebné pečeň podporiť aj inými spôsobmi.
Aké vitamíny a doplnky sú podľa vás pri regenerácii pečene kľúčové?
Určite vitamín C – často sa spája najmä s imunitou, ale ako antioxidant podporuje aj regeneráciu pečene. Ďalej sú dôležité vitamíny skupiny B, predovšetkým B12 a kyselina listová. Pomáhajú pečeni lepšie spracovávať toxíny a prispievajú k celkovej regenerácii. Pestrec mariánsky (silymarín) je veľmi obľúbený, pretože podporuje regeneráciu pečeňových buniek. Môže ho užívať takmer každý a má minimum nežiaducich účinkov. Je vhodné poradiť sa s lekárom, ak má človek napríklad vysoký krvný tlak alebo cukrovku.
Čo všetko v organizme môže regenerácia pečene ovplyvniť a kedy s očistou začať?
Nejde len o samotnú pečeň. Jej očista sa pozitívne prejaví na pokožke, žalúdku, srdci, obličkách, zraku, ale napríklad aj na kvalite spánku, sústredení a celkovej energii. Samozrejme, pre mnohých aj na vytúženom úbytku hmotnosti. Najlepšie je začať na jar, v marci – apríli. To je ideálne obdobie na očistu organizmu. Ak sa niekto zapojil do Suchého februára, je to skvelý prvý krok, ale ak chce pre svoju pečeň urobiť niečo naozaj prospešné, mal by v tom pokračovať aspoň tri mesiace a prispôsobiť tomu svoj životný štýl.
Mám za sebou Suchý február, čo ďalej – akú rolu hrá strava?
Obrovskú. Odporúčam zaradiť viac čerstvého ovocia a zeleniny a naopak obmedziť vyprážané, mastné a priemyselne spracované jedlá. Skvelými pomocníkmi sú aj bylinky – kurkuma, cesnak, repík, artičoka, chlorella, majorán, oregano či koreň púpavy. Ľudia si ich môžu pridávať do jedál alebo si z nich pripravovať čaje. Esenciálne fosfolipidy nájdeme v sójových bôboch, sójových produktoch ako tofu alebo sójové mlieko, vo vaječnom žĺtku, slnečnicových semienkach, orechoch (najmä vlašských), rybách, morských plodoch. Cholín sa nachádza vo vajciach (najviac v žĺtku), hovädzej a kuracej pečeni, strukovinách (cícer, šošovica), brokolici a karfiole, mliečnych výrobkoch.
