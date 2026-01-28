Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Gala    Hudba

28. januára 2026

Skupina Para pripravuje v Bratislave výnimočný akustický koncert



Akustické koncerty začala Para hrať minulý rok v kluboch a kultúrnych priestoroch, v ktorých dovtedy nikdy predtým nevystupovala.



Zdieľať
Skupina Para pripravuje v Bratislave výnimočný akustický koncert

Skupina Para pripravuje výnimočný akustický koncert s názvom Prepojení, ktorý odohrá 31. marca v bratislavskej Starej tržnici. Po úspešných narodeninových oslavách 30. výročia a takmer dvojročnej sérii akustických vystúpení po Slovensku sa kapela rozhodla priniesť tento formát aj na domáce pódium. 24hod.sk informoval PR manažér Marek Kučera.


Akustické koncerty začala Para hrať minulý rok v kluboch a kultúrnych priestoroch, v ktorých dovtedy nikdy predtým nevystupovala. Cieľom bolo podporiť miestne kultúrne centrá a zároveň ponúknuť fanúšikom možnosť zažiť kapelu a jej piesne inak. Program si rýchlo získal veľký ohlas ako u publika, tak i u samotnej skupiny.

„Tieto koncerty nás veľmi bavili a ľudí očividne tiež. Preto sme sa rozhodli, že ich prinesieme aj do Bratislavy, konkrétne do Starej tržnice, ktorú premeníme na čo najintímnejší priestor s pódiom uprostred,“ vysvetľuje Para.

Koncert s podtitulom Prepojení bude oproti veľkolepým vystúpeniam, aké kapela odohrala napríklad pri narodeninovom koncerte v NTC, postavený na úplne opačnej energii - na blízkosti, intimite a storytellingu.

„Nebudeme si pomáhať žiadnou elektronikou, samplami ani podkladmi. Skladby budú úplne odhalené, všetko, čo ľudia budú počuť, sa práve v tej chvíli udeje na pódiu,“ približuje kapela charakter večera. Repertoár koncertu sa v týchto dňoch síce ešte dolaďuje, ale kapela sľubuje, že bude kombináciou známych hitov v nových akustických aranžmánoch a skladieb, ktoré Para dlhší čas nehrala.

Názov koncertu Prepojení odkazuje na rovnomenný singel, ktorý je podľa IFPI už niekoľko týždňov najhranejšou slovenskou skladbou v našich rádiách, no zároveň nesie širší význam.

„Slovo prepojení pre nás dnes veľa znamená. A to nielen vďaka rovnomennej piesni. Hudba a kultúra majú totiž obrovskú schopnosť ľudí spájať a to aj takých, ktorí by si inak možno nemali čo povedať. Avšak na koncerte, a je jedno, či sa to deje na koncerte Pary alebo iného interpreta, ten moment vzájomného prepojenia je veľmi silný,“ dodáva skupina.

 


