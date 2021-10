Súd bude rozhodovať o odsúdenom Skalickom v kauze vraždy podnikateľa Mišenku, žiada o obnovu konania

Jeden obvinený dostal doživotie

Podnikateľa Jozefa Mišenku zavraždili 20. júla 2010 ráno. Útočníci z idúceho auta vystrieľali do vozidla Mercedes približne 30 rán zo samopalu. Prokurátor to označil za typickú mafiánsku popravu. Podľa súdu sa preukázalo, že vraždu si objednal za nezistenú sumu obžalovaný podnikateľ Milan Pavlovič z Topoľčian u Ivana Skalického a Róberta Trajkova.



Na vražde sa podieľal Ronald Mišech aj tým, že zabezpečil vražednú zbraň. Strieľal podľa súdu občan Macedónska Goran, ale tento balkánsky štát ho i napriek úsiliu slovenskej justície nevydal na stíhanie do cudziny. Ronalda Mišecha odsúdili aj za drogový zločin, pretože v jeho dome sa našlo zariadenie na výrobu marihuany a väčšie množstvo rastlín a sušiny konope siateho.



Strýka zavraždeného Viliama Mišenku na Slovensku právoplatne odsúdili za výbuch v topoľčianskej firme Euromont na 23 rokov väzenia. Odsúdený následne ušiel do Rakúska, kde ho však miestne orgány zadržali. Tamojší súd akceptoval jeho odsúdenie na Slovensku, trest mu však znížil na 20 rokov.





29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ivan Skalický, ktorý je právoplatne odsúdený za vraždu topoľčianskeho podnikateľa Jozefa Mišenku z roku 2010, žiada obnovu konania.Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, o návrhu odsúdeného by mal súd rozhodovať na verejnom zasadnutí 30. novembra. Naposledy vo februári tohoto roku zamietol súd návrh na obnovu konania pre ďalšieho odsúdeného v danej kauze Milana Pavloviča.Senát ŠTS v júni 2012 uznal v kauze vraždy Mišenku štyroch obžalovaných vinnými z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej organizovanou skupinou. Trom uložil tresty odňatia slobody na 25 rokov a jednému na doživotie.Doživotný trest uložil Ivanovi Skalickému, pretože už predtým bol odsúdený za vraždu. Tresty odňatia slobody na 25 rokov dostali Milan Pavlovič, Róbert Trajkov zvaný Netvor a Ronald Mišech.Verdikt potom potvrdil odvolací senát Najvyššieho súdu SR. Spolu s nimi prokurátor pôvodne žaloval aj strýka obete Viliama Mišenku, ktorý údajne vraždu financoval, ale podľa súdu sa tento skutok nepodarilo preukázať.V prípade odsúdeného Trajkova bola neskôr povolená obnova konania, súdy mu však opätovne uložili a potvrdili 25-ročný trest.Ivan Skalický a Ronald Mišech rovnako žiadali obnovu konania, súd však v roku 2018 vec odročil na neurčito, pričom predloženými dôkazmi a skutočnosťami uvedenými dvojicou sa mal zaoberať príslušný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.