Súd čoskoro vynesie rozsudok v kauze falšovania zmeniek, Aghovi hrozí 14 rokov za mrežami

Dve zmenky za milióny eur

Roky väzenia

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku by v utorok 12. októbra mal vyniesť verdikt v kauze údajného falšovania miliónových zmeniek obžalovaným Štefanom Aghom. V rámci tohto procesu už v stredu 29. septembra odzneli záverečné reči.Prokurátor úradu Špeciálnej prokuratúry Ján Šanta navrhol obžalovanému trest 14 rokov väzenia, Štefan Agh naopak trval na svojej nevine a požadoval oslobodenie. Ešte pred ukončením dokazovania predložil obžalovaný dokumenty údajne z dielne Slovenskej informačnej služby, s ktorými sa súd oboznámil bez prítomnosti verejnosti.Obžalovaný pritom tvrdil, že dokazujú jeho nevinu. Predseda senátu Emil Klemanič preto po záverečných rečiach uviedol, že sudcovia sa pred vynesením verdiktu ešte poradia.Podľa obžaloby vytvoril Štefan Agh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000.Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá vo výške 26 miliónov eur. Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.Štefan Agh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi uložil ŠTS v roku 2020 v kauze zmenky tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára tohto roku.