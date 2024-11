Súd doživotne odsúdil dvoch ruských vojakov, ktorí na Ukrajine vyvraždili deväťčlennú rodiny

Tragická oslava narodenín

Odsúdení vojaci

9.11.2024 (SITA.sk) - Ruský súd odsúdil dvoch ruských vojakov na doživotie za zabitie deväťčlennej rodiny v okupovanej časti Ukrajiny. Ako referuje spravodajský web BBC, je to pomerne vzácny verdikt v krajine, ktorej vojaci majú na Ukrajine na svedomí tisícky vojnových zločinov.Dvadsaťjedenročný Anton Sopov a o sedem rokov starší Stanislav Rau minulý rok zabili v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny celú rodinu Kapkanecovcov, pričom medzi obeťami boli aj dve deti vo veku štyri a deväť rokov. Rodina v tom čase oslavovala narodeniny, povedal deň po vraždách ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec Niektoré detaily prípadu sú nejasné, napríklad to, či vojaci priznali vinu, keďže proces sa kvôli vojenskému tajomstvu konal za zatvorenými dverami.Sopov a Rau boli odsúdení za zabitie 53-ročného Eduarda Kapkaneca, jeho manželky Tatiany, ich dospelých synov s manželkami, deväťročnej vnučky, štvorročného vnuka a vzdialenejšieho príbuzného rodiny.Ukrajinskí predstavitelia v tom čase uviedli, že sú presvedčení, že rodina bola zavraždená za to, že odmietla vydať svoj dom ruským jednotkám.Podľa ruských médií mužov odsúdili za vraždu „motivovanú politickou, ideologickou, rasovou, národnostnou alebo náboženskou nenávisťou".