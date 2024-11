Trumpov tím odmieta možnosť rozmiestnenia amerických vojakov pozdĺž 1 200-kilometrovej nárazníkovej zóny medzi ruskou a ukrajinskou armádou

Upokojenie Ruska

Trumpov plán

9.11.2024 (SITA.sk) - Tím Donalda Trumpa odmieta možnosť rozmiestnenia amerických vojakov pozdĺž 1200-kilometrovej nárazníkovej zóny medzi ruskou a ukrajinskou armádou, s ktorou počíta údajný plán na zmrazenie vojny medzi obomi krajinami.Referuje o tom web The Telegraph odvolávajúci sa na zdroje blízke Trumpovi, ktorý by do nárazníkovej zóny najradšej poslal britských, nemeckých, francúzskych či poľských vojakov.Podrobnosti plánu sa objavili po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že akýkoľvek pokus o dosiahnutie mieru upokojením Ruska by bol pre Európu „samovraždou".Tento plán je jednou z viacerých možností, o ktorých Trump uvažuje. Trump pred svojím zvolením vyhlásil, že ešte pred januárovým nástupom do funkcie začne mierové rozhovory.Plán, ktorý načrtli traja Trumpoví spolupracovníci, naznačuje, že súčasná frontová línia by bola zmrazená a Ukrajina by súhlasila s odložením svojich snáh o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) o 20 rokov.Výmenou za to USA poskytnú Ukrajine dostatok zbraní, aby odradili Rusko od obnovenia nepriateľských akcií. USA by neprispeli svojimi jednotkami na hliadkovanie a presadzovanie výslednej nárazníkovej zóny, ani by nefinancovali svoju misiu.