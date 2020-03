Súd:Led Zeppelin skladbou Stairway to Heaven neporušili autorské práva

Anglická hardrocková skupina Led Zeppelin vyhrala zdĺhavý súdny spor o autorstvo úvodného gitarového riffu piesne Stairway to Heaven.





Formáciu v roku 2014 obvinili z toho, že hudobný námet ukradla z inštrumentálnej skladby Taurus od americkej skupiny Spirit.Neoficiálne spory sa v tejto súvislosti viedli už od roku 1971, keď inkriminovaná skladba vyšla na albume Led Zeppelin IV. Skladba Taurus bola napísaná v roku 1967.Odvolací súd v San Franciscu však teraz potvrdil verdikt z roku 2016 o tom, že Led Zeppelin úvod skladby Spirit neskopírovali, informovala v noci na utorok stanica BBC.Stairway to Heaven sa pravidelne zaraďuje medzi najväčšie rockové piesne, aké kedy vznikli. Ak by Led Zeppelin v súdnom spore neuspeli, autorom skladby - spevákovi Robertovi Plantovi a gitaristovi Jimmymu Pageovi - by hrozilo, že by museli vyplatiť odškodné vo výške mnohých miliónov dolárov.Skladbu zoskupenia Spirit napísal jeho gitarista Randy Wolfe, ktorý zomrel v roku 1997. Súdny proces inicioval správca jeho pozostalosti Michael Skidmore.Led Zeppelin vystúpili v roku 1969 na niekoľkých hudobných festivaloch, na ktorých účinkovala i skupina Spirit, pričom Skidmore tvrdil, že Page vytvoril inkriminovaný gitarový riff až potom, ako naživo počul skladbu Taurus. Podľa neho obe piesne obsahujú podobný sled akordov.Prípad vyústil v roku 2016 do mediálne sledovaného súdneho procesu, v ktorom Page i Plant predložili dôkazy, že skladbu Taurus neskopírovali. Porota vtedy odmietla Skidmorove tvrdenia a rozhodla, že piesne "nie sú vo svojej podstate podobné". Skidmore sa proti rozhodnutiu neskôr odvolal.Odvolací súd v roku 2018 rozhodol, že počas predošlého procesu došlo k sérii pochybení, a nariadil ďalšie konanie.V pondelok však 11-členná porota sanfranciského súdu pomerom hlasov 9:2 vyslovila definitívny rozsudok, že pieseň Stairway to Heaven neporušuje autorské právo skladby Taurus.