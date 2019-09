Súd neeviduje prekážky v odvolacom konaní v prípade zabitého Filipínca

Na archívnej snímke obvinený Juraj H. (vľavo). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. septembra (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave zatiaľ neeviduje procesné prekážky v odvolacom konaní - verejnom zasadnutí v kauze zabitia Filipínca Henryho Acordu, ktoré je naplánované na utorok (17. 9.).Juraja H., obžalovaného zo zabitia Filipínca, odsúdil senát Okresného súdu (OS) Bratislava I 14. mája na šesťročný trest odňatia slobody nepodmienečne. Verdikt nebol právoplatný. Dozorová prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave sa odvolala na základe pokynu Generálnej prokuratúry (GP) SR. Vyneseniu verdiktu predchádzalo vyhlásenie obžalovaného o vine.Súd znížil hranicu trestu preto, lebo vychádzal z posudku, podľa ktorého obžalovaný spáchal skutok v stave zníženej príčetnosti. Preto došlo podľa odôvodnenia predsedu senátu k mimoriadnemu zníženiu dolnej hranice trestnej sadzby. Súd zároveň prihliadal, čo sa týka trestu, nielen na priznanie, ale aj na skutočnosť, že nielen 14. mája, ale už na začiatku Juraj H. oľutoval svoj čin. Obžalovaný v minulosti vypovedal, že v podvečer incidentu mali firemnú akciu, na ktorej vypil niekoľko pív s kolegami a nadriadenými. Z hotela, v ktorom sa akcia konala, išiel neskôr do mesta, kde si chcel dať "ešte zopár pív". Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a lieky na upokojenie užil aj pred odchodom na akciu.Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal 26. mája 2018 nadránom približne o 4.45 h napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Okrem iného opakovane kopal poškodeného, keď už ležal na zemi. Filipínec upadol do bezvedomia, došlo ku krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch v nemocnici na následky poranení zomrel.