Súd odložil rozhodnutie o vydaní katalánskeho expremiéra Puigdemonta

Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont poskytuje rozhovor novinárom počas odchodu z justičného paláca v Bruseli 16. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 16. decembra (TASR) - Belgický prvostupňový súd odložil v pondelok na február rozhodnutie o vydaní bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta a dvoch bývalých katalánskych ministrov Toniho Comína a Lluísa Puiga do Španielska. Informovala o tom agentúra AP.Súd v Bruseli rozhodol, že nové pojednávanie sa bude konať 3. februára, keď už bude známy verdikt Súdneho dvora Európskej únie (ECJ), či sa na Puigdemonta vzťahuje imunita po tom, ako ho zvolili za poslanca Európskeho parlamentu.," uviedol Puigdemontov právnik Simon Bekaert.Puigdemont spolu so svojimi niekoľkými spolupracovníkmi ušiel do Belgicka v októbri 2017 po referende o nezávislosti Katalánska, ktoré Španielsko vyhlásilo za nelegálne. Madrid ich stíha za vzburu, urážku, neposlušnosť a spreneveru štátnych peňazí.