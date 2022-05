Súd odročil hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Dobytkár, neboli splnené podmienky

Štyria obhajcovia na Bödöra

Obžalovaných 13 osôb

Rozsiahly spisový materiál





Vyšetrovateľ



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ukončil vyšetrovanie kauzy Dobytkár v júli 2021. Polícia počas vyšetrovania zdokumentovala 95 skutkov. Vyšetrovateľ zároveň vyčlenil obvineného bývalého riaditeľa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR Mareka K. na samostatné konanie.

17.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hlavné pojednávanie v korupčnej kauze známej ako Dobytkár v utorok na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici súd odročil do 24. mája.Senát tak rozhodol po takmer hodinu trvajúcej porade, pričom odročenie sudca odôvodnil neprítomnosťou dvoch obžalovaných, čím neboli splnené podmienky na vykonanie hlavného pojednávania. Súd tiež uložil právnej zástupkyni jednej právnickej osoby pokutu 500 eur, lebo neospravedlnila svoju neúčasť na pojednávaní.Odročenie pojednávania žiadal aj obhajca Norberta Bödöra Robert Kaliňák, ktorý ho odôvodňoval tým, že bol vo väzbe a vo väzbe je ešte stále aj obhajca Marek Para , takže z týchto dôvodov nemôžu efektívne obhajovať svojho klienta.Podľa sudcu sú na obhajobu Bödöra určení už štyria obhajcovia a súd preto nebude odročovať pojednávanie až do prepustenia obhajcu Mareka Paru tak, ako to požadoval obhajca Kaliňák.Počas dvoch pojednávacích dní vo februári a v marci prečítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obžalobu pozostávajúcu z popisu 95 prevažne korupčných skutkov. Osem fyzických a päť právnických osôb obžaloval prokurátor hlavne zo zločinov prijímania úplatku, z obzvlášť závažných zločinov legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zo spolupáchateľstva. ÚŠP podal v tomto prípade obžalobu ešte v auguste minulého roka na osem fyzických osôb a päť právnických osôb.Konkrétne v kauze korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) čelia obžalobe nitriansky podnikateľ Bödör, finančník Martin Kvietik , podnikateľ Peter K., bývalý generálny riaditeľ PPA Juraj K., bývalý výkonný riaditeľ PPA Ľubomír P., veterinár Ľubomír K., právnik Milan K. a bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor M. Jednotlivé skutky v obžalobe sa týkajú najmä korupčných trestných činov a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v auguste minulého roka povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán. Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev.V prvej bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných 2 760 000 eur a v druhej vetve viac ako milión eur. Dôkazná situácia je podľa Lipšica v tomto prípade silná. Riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP Vladimír Kuruc po podaní obžaloby uviedol, že v prípade piatich obžalovaných osôb v prípade uznania viny hrozí prepadnutie majetku. Doplnil, že niektorým hrozia vysoké tresty, ktoré sa blížia k hranici 20 rokov väzenia.