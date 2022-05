Korčok: Padá mýtus, že NATO sa približuje k hraniciam Ruska (video)

aktualizované 17. mája 12:42



Zmenila sa verejná mienka

Erdogan je proti

17.5.2022 (Webnoviny.sk) -Vstup Švédska a Fínska do Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) je priamym dôsledkom ruskej agresie na Ukrajine. Na vstup týchto krajín nevyzývalo NATO. Padá tým mýtus o tom, že NATO sa samo od seba približuje k hraniciam Ruskej federácie.Na tlačovej konferencii to v utorok vyhlásil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS), keď komentoval záujem severských krajín Švédska a Fínska byť súčasťou NATO. Podľa ministra na zabezpečenie kolektívnej obrany členstvo v Európskej únii nestačí.Korčok zdôraznil, že do NATO pristúpia dve slobodné a suverénne krajiny, kde sa v priebehu niekoľkých týždňov zmenila verejná mienka tak, že sa rozhodli zmeniť svoj štatút. Švédsko doteraz nebolo viazané žiadnymi vojenskými zmluvami a Fínsko bolo neutrálne.Minister poukázal na to, že ani neutralita nie je alternatívou. Poznamenal, že obranný rozpočet Slovenskej republiky je 1,8 miliardy eur, v prípade Švédska je to 8 miliárd, a Fínska viac ako 5 miliárd eur. Pokiaľ ide o počty vojakov, SR má približne 15-tisíc a Fínsko a Švédsko má 23-tisíc príslušníkov ozbrojených síl.Turecký minister zahraničných vecí podľa Korčoka informoval, že Turecko nie je pripravené súhlasiť s novými členmi NATO.Zásadná výhrada voči Fínsku a Švédsku spočíva v politických kontaktoch medzi vládami Fínska a Švédska a politickými predstaviteľmi Kurdskej strany práce (PKK), ktorá je zaradená na zoznam teroristických organizácií v EÚ a USA. Korčok však verí, že sa dvojstrannými rokovaniami podarí dohodnúť sa na vstupe do NATO.V rámci slovenských procedúr bude prvým krokom súhlas vlády so vstupom Švédska a Fínska, následne ho bude schvaľovať Národná rada SR a napokon by ho mala ratifikovať prezidentka Zuzana Čaputová . Korčok predpokladá, že sa objavia rôzne dezinformácie o tom, že rozširovanie NATO je provokáciou voči Ruskej federácii.Minister poprosil občanov, aby sa zaujímali o to, kto im takéto informácie bude podsúvať. Dodal, že nebyť ruskej agresie na Ukrajine, Švédsko a Fínsko by nepodnikli krok smerujúci k členstvu v NATO.