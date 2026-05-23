|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Želmíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. mája 2026
Súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky
Obvinený tvrdil, že jeho ex-partnerka súhlasila a vyhlásil, že nemyslel si, že jej ubližuje. Francúzsky súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie ...
Zdieľať
23.5.2026 (SITA.sk) - Obvinený tvrdil, že jeho ex-partnerka súhlasila a vyhlásil, že nemyslel si, že jej ubližuje.
Francúzsky súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky, ktorá sa rozhodla verejne prejaviť o svojom utrpení. V prelomovom prípade, ktorý otriasol Francúzskom, bol manžel Gisele Pelicot v roku 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za nábor cudzích mužov na sexuálne zneužívanie svojej ženy, ktorá bola v bezvedomí po podaní drog. Desiatky mužov, ktorí ju znásilnili, boli tiež odsúdení.
V najnovšom procese bol Guillaume Bucci, v čase obvinení bankový manažér, obvinený, že od roku 2015 do 2022 využíval zámienku sadomasochistických hier na manipuláciu svojej partnerky Laeticie R., vrátane mučenia a znásilnenia cudzími mužmi, ktorých si našiel online.
Obvinený tvrdil, že jeho ex-partnerka súhlasila a vyhlásil, že nemyslel si, že jej ubližuje. Počas súdneho pojednávania 42-ročná Laeticia R., ktorá v dôsledku zneužívania trpí vážnymi zdravotnými problémami, opísala psychologickú kontrolu, ktorú na ňu bývalý partner uplatňoval.
Bucci priznal niektoré skutky, vrátane škrtenia, pálenia a aktov bestiality, no tvrdil, že išlo o „súhlasné sexuálne hry v rámci ich intímneho vzťahu“. Tiež priznal, že svoju ex-partnerku nútil k prostitúcii. Laeticia R. uviedla, že „prestala počítať“ takmer 500 mužov.
Súd v juhovýchodnom Francúzsku odsúdil Bucciho na 25 rokov väzenia s tým, že musí odpykať aspoň dve tretiny trestu pred možnosťou podmienečného prepustenia. Prokurátori žiadali doživotný trest, aby zabránili riziku opakovaného činu.
Zdroj: SITA.sk - Súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky, ktorá sa rozhodla verejne prejaviť o svojom utrpení. V prelomovom prípade, ktorý otriasol Francúzskom, bol manžel Gisele Pelicot v roku 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za nábor cudzích mužov na sexuálne zneužívanie svojej ženy, ktorá bola v bezvedomí po podaní drog. Desiatky mužov, ktorí ju znásilnili, boli tiež odsúdení.
V najnovšom procese bol Guillaume Bucci, v čase obvinení bankový manažér, obvinený, že od roku 2015 do 2022 využíval zámienku sadomasochistických hier na manipuláciu svojej partnerky Laeticie R., vrátane mučenia a znásilnenia cudzími mužmi, ktorých si našiel online.
Obvinený tvrdil, že jeho ex-partnerka súhlasila a vyhlásil, že nemyslel si, že jej ubližuje. Počas súdneho pojednávania 42-ročná Laeticia R., ktorá v dôsledku zneužívania trpí vážnymi zdravotnými problémami, opísala psychologickú kontrolu, ktorú na ňu bývalý partner uplatňoval.
Bucci priznal niektoré skutky, vrátane škrtenia, pálenia a aktov bestiality, no tvrdil, že išlo o „súhlasné sexuálne hry v rámci ich intímneho vzťahu“. Tiež priznal, že svoju ex-partnerku nútil k prostitúcii. Laeticia R. uviedla, že „prestala počítať“ takmer 500 mužov.
Súd v juhovýchodnom Francúzsku odsúdil Bucciho na 25 rokov väzenia s tým, že musí odpykať aspoň dve tretiny trestu pred možnosťou podmienečného prepustenia. Prokurátori žiadali doživotný trest, aby zabránili riziku opakovaného činu.
Zdroj: SITA.sk - Súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Pápež Lev XIV. navštívil oblasť známu ako „Zem ohňa“, ktorú desaťročia znečisťuje toxický odpad – FOTO
Pápež Lev XIV. navštívil oblasť známu ako „Zem ohňa“, ktorú desaťročia znečisťuje toxický odpad – FOTO