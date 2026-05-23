Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Želmíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. mája 2026

Súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky


Tagy: Sexuálne zneužívanie Súd Znásilnenie

Obvinený tvrdil, že jeho ex-partnerka súhlasila a vyhlásil, že nemyslel si, že jej ubližuje. Francúzsky súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie ...



Zdieľať
france_rape_trial_01104 scaled 1 676x451 23.5.2026 (SITA.sk) - Obvinený tvrdil, že jeho ex-partnerka súhlasila a vyhlásil, že nemyslel si, že jej ubližuje.


Francúzsky súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky, ktorá sa rozhodla verejne prejaviť o svojom utrpení. V prelomovom prípade, ktorý otriasol Francúzskom, bol manžel Gisele Pelicot v roku 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za nábor cudzích mužov na sexuálne zneužívanie svojej ženy, ktorá bola v bezvedomí po podaní drog. Desiatky mužov, ktorí ju znásilnili, boli tiež odsúdení.

V najnovšom procese bol Guillaume Bucci, v čase obvinení bankový manažér, obvinený, že od roku 2015 do 2022 využíval zámienku sadomasochistických hier na manipuláciu svojej partnerky Laeticie R., vrátane mučenia a znásilnenia cudzími mužmi, ktorých si našiel online.

Obvinený tvrdil, že jeho ex-partnerka súhlasila a vyhlásil, že nemyslel si, že jej ubližuje. Počas súdneho pojednávania 42-ročná Laeticia R., ktorá v dôsledku zneužívania trpí vážnymi zdravotnými problémami, opísala psychologickú kontrolu, ktorú na ňu bývalý partner uplatňoval.

Bucci priznal niektoré skutky, vrátane škrtenia, pálenia a aktov bestiality, no tvrdil, že išlo o „súhlasné sexuálne hry v rámci ich intímneho vzťahu“. Tiež priznal, že svoju ex-partnerku nútil k prostitúcii. Laeticia R. uviedla, že „prestala počítať“ takmer 500 mužov.

Súd v juhovýchodnom Francúzsku odsúdil Bucciho na 25 rokov väzenia s tým, že musí odpykať aspoň dve tretiny trestu pred možnosťou podmienečného prepustenia. Prokurátori žiadali doživotný trest, aby zabránili riziku opakovaného činu.


Zdroj: SITA.sk - Súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Sexuálne zneužívanie Súd Znásilnenie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Pápež Lev XIV. navštívil oblasť známu ako „Zem ohňa“, ktorú desaťročia znečisťuje toxický odpad – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 