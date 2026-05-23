Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
Pápež Lev XIV. navštívil oblasť známu ako „Zem ohňa“, ktorú desaťročia znečisťuje toxický odpad – FOTO
Pápež Lev XIV. navštívil taliansku oblasť známu ako „Zem ohňa“, kde už desaťročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Acerra pri Neapole v južnej oblasti Kampánia.
Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne tromi miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer.
Klimatický manifest
Pápež odsúdil „smrteľnú zmes nejasných záujmov a ľahostajnosti voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné a spoločenské prostredie“. Pápež, ktorý pochádza z USA, privítal nadšený dav pri príchode v popemobile na námestie v Acerre, meste s približne 60 000 obyvateľmi.
Návšteva pápeža sa zhoduje s 11. výročím významného klimatického manifestu jeho predchodcu, pápeža Františka. Encyklika „Laudato Si“, ktorá odsúdila bezohľadné využívanie prírody ľudstvom, bola odborníkmi chválená za vedecký základ.
„V živote chápeme, že čím je krása krehkejšia, tým viac vyžaduje starostlivosť a zodpovednosť,“ povedal Lev počas prejavu v katedrále mesta k duchovným a rodinám obetí environmentálneho znečistenia. „Táto zem zaplatila vysokú cenu. Videla, ako mnohí jej deti boli pochované. Bola svedkom utrpenia detí a nevinných,“ dodal líder svetových rímskokatolíkov.
Ekologická katastrofa
Namiesto platenia vysokých poplatkov za legálnu likvidáciu toxického odpadu platili firmy miestnej mafii Camorra zlomok ceny za vyhodenie odpadu, ktorý zahŕňal azbestové dosky, pneumatiky a kontajnery s priemyselným lepidlom. Od roku 2013 viaceré parlamentné vyšetrovania odhalili zanedbávanie a v niektorých prípadoch spolupáchateľstvo úradov.
Vyšetrovania tiež upozornili na zdravotné následky, vrátane nárastu prípadov rakoviny a vrodených malformácií plodov a novorodencov. V roku 2018 senát konštatoval, že zločinnosť mafie a politická nečinnosť spôsobili ekologickú katastrofu v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. navštívil oblasť známu ako „Zem ohňa“, ktorú desaťročia znečisťuje toxický odpad – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
