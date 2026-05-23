Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Želmíra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. mája 2026

Pápež Lev XIV. navštívil oblasť známu ako „Zem ohňa“, ktorú desaťročia znečisťuje toxický odpad – FOTO


Tagy: Pápež Toxický odpad Životné prostredie

Odpad sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Acerra pri Neapole v južnej oblasti Kampánia. Pápež Lev XIV. navštívil ...



Zdieľať
italy_pope_acerra_8_695 676x451 23.5.2026 (SITA.sk) - Odpad sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Acerra pri Neapole v južnej oblasti Kampánia.


Pápež Lev XIV. navštívil taliansku oblasť známu ako „Zem ohňa“, kde už desaťročia mafia nelegálne vyhadzuje a spaľuje toxický odpad, čím otrávila ľudí aj pôdu. Nebezpečný odpad, často pochádzajúci z bohatého severu Talianska, sa dlhodobo spaľuje alebo zakopáva v okolí mesta Acerra pri Neapole v južnej oblasti Kampánia.

Pôda, podzemné vody a ovzdušie sú kontaminované ťažkými kovmi, dioxínmi a azbestom. Miera rakoviny medzi približne tromi miliónmi obyvateľov oblasti je vyššia ako celonárodný priemer.

Klimatický manifest


Pápež odsúdil „smrteľnú zmes nejasných záujmov a ľahostajnosti voči spoločnému dobru, ktorá otrávila prírodné a spoločenské prostredie“. Pápež, ktorý pochádza z USA, privítal nadšený dav pri príchode v popemobile na námestie v Acerre, meste s približne 60 000 obyvateľmi.

Návšteva pápeža sa zhoduje s 11. výročím významného klimatického manifestu jeho predchodcu, pápeža Františka. Encyklika „Laudato Si“, ktorá odsúdila bezohľadné využívanie prírody ľudstvom, bola odborníkmi chválená za vedecký základ.

„V živote chápeme, že čím je krása krehkejšia, tým viac vyžaduje starostlivosť a zodpovednosť,“ povedal Lev počas prejavu v katedrále mesta k duchovným a rodinám obetí environmentálneho znečistenia. „Táto zem zaplatila vysokú cenu. Videla, ako mnohí jej deti boli pochované. Bola svedkom utrpenia detí a nevinných,“ dodal líder svetových rímskokatolíkov.

Ekologická katastrofa


Namiesto platenia vysokých poplatkov za legálnu likvidáciu toxického odpadu platili firmy miestnej mafii Camorra zlomok ceny za vyhodenie odpadu, ktorý zahŕňal azbestové dosky, pneumatiky a kontajnery s priemyselným lepidlom. Od roku 2013 viaceré parlamentné vyšetrovania odhalili zanedbávanie a v niektorých prípadoch spolupáchateľstvo úradov.

Vyšetrovania tiež upozornili na zdravotné následky, vrátane nárastu prípadov rakoviny a vrodených malformácií plodov a novorodencov. V roku 2018 senát konštatoval, že zločinnosť mafie a politická nečinnosť spôsobili ekologickú katastrofu v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Pápež Lev XIV. navštívil oblasť známu ako „Zem ohňa“, ktorú desaťročia znečisťuje toxický odpad – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pápež Toxický odpad Životné prostredie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súd odsúdil muža na 25 rokov väzenia za závažné znásilnenie a mučenie svojej bývalej partnerky
<< predchádzajúci článok
Čína nasadila viac ako 100 lodí vrátane námorníctva a pobrežnej stráže v oblastiach od Žltého mora

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 