Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Súd opäť otvorí kauzu Five Star Residence, Kočner vinu naďalej odmieta
Na súde bude pokračovať proces v kauze Five Star Residence. Na pôde Mestského súdu ...
Zdieľať
Na pôde Mestského súdu Bratislava I by mal v piatok 15. mája pokračovať súdny proces v kauze Five Star Residence, týkajúcej sa aj viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. Na programe pojednávania by mal byť výsluch dvoch svedkov.
Po tom, čo prokurátor na začiatku procesu v januári predniesol spojenú obžalobu, priznali svoju vinu spomedzi troch prítomných obžalovaných dvaja, konkrétne Viliam G. a Jana Š., pričom súd ich vyhlásenie prijal. Dokazovanie sa tak v ich prípade bude vykonávať len pokiaľ ide o uloženie trestu. Obžalovaný Peter Z., naopak, deklaroval svoju nevinu. Samotný Kočner sa na pojednávaní nezúčastnil, podľa stanoviska obhajcov však vinu odmieta.
Obhajcovia podali námietku zaujatosti
V reakcii na prijatie vyhlásenia o vine dvojice zároveň podali obhajcovia Kočnera a Petra Z. námietku zaujatosti voči celému senátu. Ten následne rozhodol, že sa z rozhodovania nevylúči, na čo obhajcovia podali proti rozhodnutiu sťažnosť. O tej mal rozhodnúť Krajský súd v Bratislave.
Súd tiež pristúpil k výsluchu obžalovaných, pričom Viliam G. a Jana Š. vypovedať odmietli. Pokiaľ ide o Petra Z., ten vyhlásil, že v čase skutku, pol roka pred ním a pol roka po ňom sa nenachádzal na Slovensku a jeho podpisy na listinách sú sfalšované. „Chcel by som uviesť, že žalovaný skutok sa vôbec netýka mojej osoby,“ povedal v januári s tým, že viacej vypovedať nebude.
K pôvodnej obžalobe pribudla ďalšia
Ešte v marci 2025 súd k pôvodnej obžalobe pripojil ďalšiu, ktorá sa týka skutkov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež krátenia dane a poistného, pričom rozhodnutie potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Obžalobu pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, a tiež skrátenia dane a poistného v súvislosti s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence, podala Krajská prokuratúra v Bratislave na Kočnera separátne ešte vo februári 2023.
„Prokurátor obvinenému kladie za vinu, že porušením dôležitej povinnosti pri správe cudzieho majetku spôsobil poškodenej obchodnej spoločnosti škodu viac ako 1,8 milióna eur, a skrátením dane škodu Slovenskej republiky viac ako 370-tisíc eur,“ uviedla vtedy prokuratúra.
Kauza sa týka predaja bytov za jedno euro
Pôvodná obžaloba v kauze Five Star Residence pre skrátenie dane a poistného sa okrem Kočnera týka aj Jany Š., Viliama G. a Petra Z. Polícia ešte v roku 2018 informovala, že kauza sa týka predaja 17 bytov a troch nebytových priestorov za jedno euro s DPH. „Predávajúca bola spoločnosť, ktorej konateľom bol Peter Z. Kupujúcim v tomto prípade bola firma, kde bol predsedom predstavenstva Marian K,“ informovala polícia v súvislosti so vznesením obvinenia.
K podobnému predaju za euro došlo podľa vyšetrovateľa aj v prípade ďalších 14 bytov a dvoch nebytových priestorov. „Aj tu bol rovnaký predávajúci, kupujúcim bol ďalší z obvinených Viliam G.,“ vysvetlila polícia. „Štvorlístok“ podľa orgánov činných v trestnom konaní uzatvára Jana Š., ktorá zastupovala britskú spoločnosť, v prospech ktorej boli zapísané záložné práva na spomínané nehnuteľnosti. Záložné právo bolo podľa polície dôvodom uzatvorenia zmlúv o postúpení pohľadávok v hodnote viac ako 36 miliónov eur.
Kočner čelí viacerým kauzám
Peter Z. mal podľa orgánov činných v trestnom konaní na základe skladových kariet vedomosť, že celková cena prevádzaných nehnuteľností bola takmer 17 miliónov eur. „Predané boli za dve eurá, teda za značne podhodnotenú cenu. Ako štatutár firmy, ktorá ich predala, mal teda skrátiť daň o viac ako tri milióny eur, čo je 20 percent z takmer 17 miliónov,“ dodala vtedy polícia.
Marian Kočner si momentálne odpykáva trest 19 rokov väzenia za falšovanie miliónových televíznych zmeniek. V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka bol už dvakrát neprávoplatne oslobodený, najvyšší súd však zakaždým verdikt zrušil a koncom januára začal vo veci v poradí tretí proces. V ďalšom prípade takzvaných motákov z väzby bol Kočner právoplatne oslobodený. Na Špecializovanom trestnom súde sa tiež prejednáva obžaloba v kauzách známych ako Donovaly a Báč.
Zdroj: SITA.sk - Súd opäť otvorí kauzu Five Star Residence, Kočner vinu naďalej odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
