Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Britský premiér Starmer po debakli v komunálnych voľbách sľubuje, že bude viac počúvať voličov
Labouristi utrpeli výrazné straty v miestnych a regionálnych voľbách, zatiaľ čo protiimigračná strana Reform UK výrazne posilnila.
Britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že si po historicky zlých výsledkoch Labouristickej strany v miestnych a regionálnych voľbách vezme ponaučenie od voličov k srdcu. Vo štvrtkových voľbách výrazne posilnili nacionalistické a krajne pravicové strany.
„Správnym ponaučením je počúvať voličov,“ napísal Starmer pre denník The Guardian. Zároveň však odmietol, že by labouristi mali výraznejšie meniť smerovanie doprava alebo doľava.
V teste neobstál
Voľby boli najväčším testom pre Starmera od minuloročného triumfu labouristov v parlamentných voľbách, keď ukončili dlhoročnú vládu konzervatívcov.
Strana však odvtedy čelí kritike pre slabý hospodársky rast, sporné rozhodnutia vlády aj sériu škandálov.
Proti prisťahovalcom
Najväčší úspech zaznamenala protiimigračná strana Reform UK, ktorá získala takmer 1 500 z približne 5 000 kresiel v miestnych zastupiteľstvách v Anglicku.
Labouristi naopak prišli o takmer 1 400 mandátov a stratili kontrolu nad viacerými samosprávami.
Aj SNP stratila
Obzvlášť tvrdý úder utrpeli vo Walese, kde labouristi prvýkrát od vzniku regionálneho parlamentu pred 27 rokmi stratili moc.
Najsilnejšou stranou sa tam stala nacionalistická Plaid Cymru, druhé miesto obsadila Reform UK a labouristi skončili až tretí.
V Škótsku zostala najsilnejšou stranou Škótska národná strana (SNP), prišla však o väčšinu a stratila šesť kresiel oproti voľbám v roku 2021.
Zdroj: SITA.sk - Britský premiér Starmer po debakli v komunálnych voľbách sľubuje, že bude viac počúvať voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
