Súd oslobodil Blattera a Platiniho v prípade podvodov, Blatter dostal dokonca odškodné

Vypočúvanie pred senátom pozostávajúcim z troch sudcov trvalo od 8. do 22. júna. Žalobca Thomas Hildbrand žiadal pre oboch funkcionárov podmienečné tresty odňatia slobody na 20 mesiacov. Blatter tiež dostal od súdu odškodné vo výške 20-tisíc švajčiarskych frankov (20 180 eur) za morálnu ujmu.

Pojednávania sa nezúčastnili

Poradenské služby

Zlé hospodárenie a sprenevera

8.7.2022 (Webnoviny.sk) -"Som šťastný, že po siedmich rokoch lží a manipulácie sme sa ja aj moji milovaní napokon dočkali spravodlivosti. Pravda vyšla najavo. Viackrát som opakoval, že som bojoval proti nespravodlivosti a prvý zápas som vyhral. Niektorí vinníci v mojom prípade sa na tomto súdnom pojednávaní ani nezúčastnili. Môžu počítať s tým, že sa opäť stretneme, lebo ja sa nevzdám a budem ďalej bojovať za pravdu. Verte mi, že je to náročné, keď z vás ako futbalovej legendy urobia úplne neférovým spôsobom zlého človeka," vyhlásil Platili, ktorý sa môže vrátiť k práci funkcionára.Súčasný prezident FIFA Gianni Infantino zvíťazil vo voľbách vo februári 2016 ako náhradný kandidát za Platiniho, ktorého tesne pred voľbami začali trestne stíhať. Infantino predtým pracoval šesť rokov pod Platinim v Európskej futbalovej únii (UEFA) Platini dodnes obviňuje Infantina zo sprisahania proti nemu a vlani vo Francúzsku dokonca podal na neho trestné oznámenie . Po oslobodzujúcom verdikte švajčiarskeho súdu sa bude môcť Platini opäť uchádzať o post prezidenta FIFA, najbližšie voľby sa budú konať v marci 2023.Súdny proces bol výsledkom trestného konania, ktoré sa týka platby vo výške 2 miliónov eur. Tú FIFA vyplatila bývalému šéfovi UEFA Platinimu v roku 2011 za poradenské služby pre Blattera ešte z rokov 1998 až 2002.Práve Blatter vydal pokyn k úhrade faktúry. FIFA si nárokuje späť peniaze, o ktoré pri tomto údajnom podvode prišla."Platbu sme nikdy neschválili. Je jasné, že aj federácia utrpela stratu - ukradli 2 milióny eur," vyhlásila na súde právna zástupkyňa strešnej organizácie svetového futbalu Catherine Hohl-Chiraziová.Blattera obvinili z podvodu, zlého hospodárenia, sprenevery finančných prostriedkov FIFA a falšovania dokumentov v čase, keď bol jej prezidentom. Platiniho zase obvinili z podvodu, sprenevery, falšovania a ako spolupáchateľa údajného Blatterovho zlého hospodárenia.FIFA po prevalení aféry oboch dištancovala z pôsobenia vo futbale, no Platini má po úspešnom odvolaní sa na Športovom arbitrážnom súde (CAS) od októbra 2019 uvoľnenú činnosť. Blatter má stále zákaz činnosti vo futbale do roku 2028.