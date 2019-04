Súd poslal do väzby muža podozrivého z umiestnenia granátu na námestí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 17. apríla (TASR) - Dánsky súd poslal v stredu na 27 dní do väzby 19-ročného muža, ktorý je podozrivý z toho, že na kodanské námestie, kde sa mala konať demonštrácia pravicového provokatéra Rasmusa Paludana, v utorok umiestnil funkčný ručný granát. Informovala o tom agentúra AP.Mladý muž sa okrem toho údajne vyhrážal smrťou Paludanovi, ktorý je známy svojimi protimoslimskými vyjadreniami a akciami.Dánska polícia ešte v utorok zakázala v poradí druhú demonštráciu pravicového provokatéra Paludana, ktorý vyvolal masové násilnosti po tom, ako si v nedeľu v kodanskej štvrti obývanej imigrantmi pohadzoval výtlačok Koránu.Protidemonštranti na neho začali hádzať dlažobné kocky a polícia ho musela ochrániť a odviesť preč. Nepokoje sa rozšírili aj do iných častí mesta a policajti použili slzotvorný plyn proti osobám, ktoré na nich hádzali rôzne predmety.Dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen označil Paludanovu manifestáciu za "nezmyselnú provokáciu".Agentúra AFP pripomína, že Paludan je lídrom krajne pravicovej strany Stram Kurs (Tvrdá línia), ktorá sa snaží o to, aby moslimovia opustili Dánsko.