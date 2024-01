Súd prepustil extrémistu Magáta na slobodu. Zatiaľ však zostáva vo väzbe, prokurátor podal sťažnosť

Zákaz viacerých činností

Zostáva vo väzbe

29.1.2024 (SITA.sk) - Marián Magát , ktorý je neprávoplatne odsúdený na šesť rokov väzenia za extrémistickú trestnú činnosť, by mal ísť von z väzby. Rozhodol o tom sudca Špecializovaného trestného súd v Pezinku . Keďže však prokurátor voči rozhodnutou podal sťažnosť, o veci bude ešte rozhodovať Najvyšší súd SR "Samosudca Špecializovaného trestného súdu na dnešnom neverejnom zasadnutí prepustil obžalovaného M. M. z väzby na slobodu a väzbu nahradil písomným sľubom obžalovaného, ako aj dohľadom probačného a mediačného úradníka. Samosudca uložil obžalovanému aj primerané obmedzenia a povinnosti," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková Sudca podľa nej obžalovanému uložil povinnosť oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu. Takisto mu zakázal vykonávať činnosť, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu.Marián M. nesmie sám alebo prostredníctvom iných osôb zverejňovať alebo zdieľať na internete - sociálnych sieťach akékoľvek príspevky, videá, komentáre alebo články, ani sa podieľať na výrobe zvukových, obrazových a obrazovo-zvukových záznamov vrátane poskytovania rozhovorov a vyjadrení o prebiehajúcom trestnom konaní.Takisto má zakázané predávať, distribuovať alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane internetu, rozširovať knihy alebo akékoľvek tlačoviny, verejne vystupovať a zúčastňovať sa na demonštráciách. Musí tiež dodržiavať povinnosť pravidelne, v čase určenom probačným a mediačným úradníkom, sa dostaviť k nemu, prvýkrát nasledujúci pracovný deň po prepustení z väzby v pracovnom čase od 09:00 do 11:00."Sťažnosť prokurátora má odkladný účinok, t.j. obžalovaný ostáva do rozhodnutia odvolacieho súdu vo väzbe," dodala hovorkyňa.Špecializovaný trestný súd uložil Mariánovi M. stíhanému pre rozsiahlu a dlhodobo páchanú závažnú extrémistickú trestnú činnosť šesť rokov väzenia. Rozhodnutie nie je právoplatné, obhajca obžalovaného ešte vo štvrtok 25. januára po konštatovaní jeho viny zo strany súdu uviedol, že sa Marián M. voči verdiktu odvolá. Obžalovaný bol súdený pre viac ako 40 skutkov.