Súd rozhodol o neplatnosti zmluvy medzi Košicami a EEI

Košice 16. októbra (TASR) – O neplatnosti nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI rozhodol v stredu Okresný súd Košice I. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že podľa medzitýmneho rozsudku. Parkovacia spoločnosť vyjadrila pochybnosti o zákonnosti súdneho konania. Rozsudok ešte nie je právoplatný.Podľa magistrátu prvostupňový súd zamietol návrh parkovacej spoločnosti EEI na prerušenie konania a zároveň vyhovel návrhu právnych zástupcov mesta.uvádza mesto s tým, že rozhodnutie by mu malo byť doručené do 30 dní. Následne sa účastníci konania môžu odvolať.uviedol primátor Jaroslav Polaček.Spoločnosť EEI je z vyneseného rozsudku prekvapená.uvádza vo svojom stanovisku s tým, že medzitýmny rozsudok sudca na pojednávaní nijako neodôvodnil. Podľa vlastných slov, aby sa firma mohla kvalifikovane vyjadriť k argumentom, o ktoré sa súd opiera, počká si na písomné vyhotovenie rozsudku.dodala EEI.Mesto a súkromná spoločnosť sa sporia o prevádzkovanie parkovacích miest. Košice prijali všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa od 1. januára stali výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. EEI, naopak, argumentovalo nájomnou zmluvou s mestom z roku 2012, podľa ktorej mala byť ich prevádzkovateľom do roku 2022. Obe strany sa obrátili na súd.